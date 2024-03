“Me importa un pi...”: Cony Capelli llama al orden a los “Conistas” y les pide que paren el “hate” hacia Vivi

“Yo siempre voy a defender a los míos con uñas y sangre...”, fue parte de lo que dijo Cony Capelli en un live realizado a través de su cuenta de Instagram, refiriéndose directamente a sus miles de seguidores y especialmente a los y las “Conistas”, algunos de los cuales se han dedicado a insultar y amenazar a Viviana Acevedo y al actual pololo de la ganadora de Gran Hermano.

En el live, Cony Capelli se fue con todo contra las personas que se han dedicado a “tirar hate” como se dice en redes sociales a sus personas más cercanas, lo que según indicó, no es una conducta que haría un verdadero fan.

Lee también: Cony Capelli reveló el importante consejo que le dio Anitta

“Me duele cuando la gente se toma ese tiempo de herir a gente que quiero mucho como a Jean Paul (su pololo), como a la Vivi”, dijo la también influencer, centrándose específicamente en defender a su amiga Viviana.

“Ustedes no entienden el cariño que hay detrás de esa amistad, no entienden la dedicación que pone ella en mi bienestar y yo en el bienestar de ella, eso me duele, el que ustedes se tomen esa atribución (de insultar)”, indicó.

Apoyo total y absoluto a Viviana

Luego fue más allá y señaló que “ustedes no son mis fans, ustedes agreden e insultan a una persona que yo quiero. Yo siempre voy a defender a los míos con uñas y sangre, si cualquiera de ustedes que dicen que son mis fans agreden a Viviana, ustedes no son mis fans, son personas que se dedican a odiar y eso en mi Instagram no va a ser permitido”.

Todo esto ocurrió porque cada vez que Cony Capelli sube una fotografía junto a Viviana, algunas personas se dedican a insultarla, calificándola como “colgada” de la fama de la ganadora del reality show de Chilevisión.

Finalmente, Cony aseguró que no le importa bajar su cantidad de seguidores luego de defender a su amiga.

“Para que te quede claro, si eres instagramer y me amenazas, a mí no me interesa tener en mis redes sociales a gente que se dedica a odiar, si eso implica que me quedo con 100 mil seguidores, me importa un soberano pico, así que Conistas vayan calmándose”, cerró enfática la bailarina.