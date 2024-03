Cantante Diego Torres ofreció especial ayuda a niña víctima de bullying en colegio de Talca: “Para que pueda avanzar”

El cantante argentino Diego Torres tuvo un tierno y desinteresado gesto con una niña de 13 años, que recientemente denunció estar sufriendo bullying en el Colegio Inglés de la ciudad de Talca, en la región del Maule.

La estudiante compartió un desgarrador video en sus redes sociales, en el que detalló la angustiante situación que vivía en el colegio, siendo hostigada e ignorada por sus compañeros.

En el registro publicado por la niña, relata: “La he pasado muy mal y estoy muy asustada porque van a empezar las clases (...) Paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan. Dicen que van a hacer tal fiesta en frente mío y yo me siento mal”.

Su progenitor, Claudio, conversó con LUN al respecto, asegurando que debido al constante acoso del que es víctima la niña le ha afectado incluso su salud física.

“En las vacaciones ella nos dijo que estaba aterrada por volver a clases, que no podía dormir bien y que no sabía qué hacer con su vida. Esto nos dejó preocupados. Luego de volver, nos dijo que quería que viéramos un video que había subido. Quedamos para adentro (...) Creemos que si a ella le hacía bien, íbamos a apoyarla”, sostuvo.

“Ha estado arrastrando una gastritis crónica que, según los especialistas que hemos consultado, podrían incluso generarle un cáncer gástrico y la mantiene con un delicado estado de salud”, relató.

Fue tal la masificación y el impacto que tuvo el video en redes, que el cantante argentino Diego Torres se enteró de la situación que estaba viviendo la menor y la contactó para brindarle apoyo y una generosa ayuda con el objetivo de ayudarla a “avanzar y dar vuelta la página”, según reveló el padre de la adolescente a LUN.

“Luego del video ha estado contenta, me dijo que no podía creer que afuera del colegio había gente tan buena que ni siquiera la conocen y empatizan. Tanto así, que como a ella le encanta cantar, a través de los comentarios, el cantante Diego Torres dijo que se enteró y estaba dispuesto a darle clases de canto para que pudiera avanzar y dar vuelta la página”, señaló Claudio.

Cabe recordar que, a raíz de la denuncia, la Superintendencia de Educación anunció que iniciarán una denuncia de oficio en el establecimiento de la niña.