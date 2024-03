“Hola mi gente de Chile...”: chilenas vuelven a llenar de amor a Matteo Bocelli en Instagram

Sin duda quien rompió todos los corazones durante la reciente edición del Festival de Viña fue Matteo Bocelli, el hijo de 26 años del cantante italiano Andrea Bocelli se presentó junto a su padre y la rompió no solamente por su espectacular calidad vocal, sino que también conquistó al público -mayoritariamente femenino- por su simpatía y calidez, y claro, también por su apariencia.

De hecho, todavía no terminaba el show de Andrea Bocelli en Viña 2024 y la cuenta en Instagram de Matteo ya sumaba miles de seguidores y seguidoras nuevas, la mayoría provenientes -como era de esperarse- de Chile.

Lee también: Matteo Bocelli publica recuerdo de su paso por el Festival de Viña 2024 y chilenas se deshacen en ofrecimientos

Así, cada una de las publicaciones del italiano en su cuenta de Instagram se ha llenado de amor y mensajes del público chileno, donde algunas mujeres incluso han ido más allá y llenas de esperanza hasta lo han invitado a comer completos italianos y hasta cazuela.

Chilenas nuevamente lo llenaron de amor

Y es que el público chileno no olvida y ya tiene a Matteo Bocelli dentro de sus favoritos, por lo que la más reciente publicación del italiano se volvió a llenar del amor de sus nuevas fans, quienes además de lanzarle todas las flores, le piden que vuelva como jurado de una próxima edición del Festival de Viña.

“Hola mi gente de Chile, se que están aquí”, “Desde que te vi en el festival de Viña del Mar, todos los días escucho tus canciones en YouTube. Soy tu fantasma desde Chile con amor”, “Yo escondida por acá... si me pilla mi marido otra vez en las publicaciones de Matteito mijito rico me echa de la casa”, “Por usted no parto los tallarines a la mitad mi amor”, “Que el próximo año sea parte del jurado del festival” y “Chile te ama” son solo algunos de los mensajes llenos de cariño que acumula la más reciente publicación de Matteo Bocelli en Instagram.

Cómo será que hasta Karen Doggenweiler le puso “me gusta” al video del cantante italiano, dejando en claro que la locura por Matteo está lejos de acabar.