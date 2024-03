Peñeteñe de Millenium Show revela complejo estado de salud: “Perdí 30 kilos”

El humorista Julio Monsalve, conocido por su personaje de Peñeteñe en el dúo Millenium Show, está enfrentando un difícil momento personal debido a su delicado estado de salud, como lo dejó al descubierto un reciente video compartido por el comediante Hans Vásquez, hermano de Paul Vásquez ‘El Flaco’.

En el video, Peñeteñe reveló que ha tenido que regresar al trabajo en el arte callejero después de enfrentar una serie de enfermedades en los últimos años. “Más de ocho meses que no trabajo haciendo humor en la calle. Estoy flaco, porque tengo diabetes, en los últimos tres años perdí 30 kilos. Aparte tengo reumatismo a los huesos, tengo fibrosis pulmonar y artrosis”, confesó.

A pesar de su difícil situación de salud, Peñeteñe se muestra optimista y decidido a superar sus problemas. “Estoy enfermo, me estoy dando ánimo, porque el doctor me dijo que yo tengo que salir de esta depresión y de este estrés. Así que por eso vengo a la calle, a lo que me gusta. Que Dios bendiga a todas las personas que opinan bien del Peñeteñe, y hay Peñeteñe para rato”, afirmó.

Hans Vásquez, al comentar sobre la situación de Julio, aseguró que este decidió volver a los shows callejeros para poder recomponer su situación personal, enfatizando que ambos son humoristas callejeros y no drogadictos.

Se debe recordar que el dúo Millenium Show fue uno de los grandes triunfadores en el Festival de Viña del Mar en 2001, donde Julio y Mario Moreno (Turrón) recibieron Gaviotas de Oro y Plata por su destacada presentación.

