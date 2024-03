Hijo de Faloon Larraguibel tuvo rol clave para salvarla de agresión de Jean Paul Pineda

Tras la detención del futbolista Jean Paul Pineda por agredir a su esposa, la animadora de Zona Latina, Faloon Larraguibel, se dio a conocer el importante rol que cumplió el pequeño hijo de siete años de la pareja, quien salió en socorro de su madre.

Fue a eso de las 02:40 horas de la madrugada cuando el jugador de tercera división llegó hasta el departamento ubicado en la comuna de La Florida y agredió a la exchica Yingo, motivado por los celos y bajo los efectos del alcohol.

Según se reveló, le habría propinado golpes de puño en la cabeza y el tórax.

Fue en ese momento que el menor salió del departamento y bajó del cuarto piso a la conserjería para pedir una pronta ayuda para su madre.

“Uno de los hijos de la pareja le da aviso al conserje quien alerta a seguridad municipal y carabineros, que llegan y lo toman detenido a este futbolista de 35 años”, contó el periodista del matinal Tu Día.

Tras ello, el teniente de carabineros panelista del matinal aclaró que “el hijo baja a la conserjería, le pide ayuda al conserje y él llama a carabineros y se entrevistan con la víctima”.

Padre de Jean Paul pone en duda agresión

En conversación con Priscilla Vargas, el padre de Jean Paul, Adam Pineda, puso en duda los golpes.

“Esperemos que la justicia determine si esto es delito o no. Mientras las pericias médicas no demuestren lo contrario, porque puedo hasta yo pegarme y decir que tú me pegaste...mientras no sea corroborado”, defendió a Jean Paul Pineda.

Esto provocó la molestia de la conductora, quien decidió terminar de manera abrupta la entrevista.

“Sabe que es tan grave que se lo voy a resumir en una frase. ‘Es su nieto de siete años quien salvó la vida a su nuera’”, le dijo, a lo que el padre respondió incrédulo “no creo que tanto...las agresiones fueron de ambos lados”.