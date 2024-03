“Nunca le ha levantado la mano”: Padre de Jean Paul Pineda desmintió agresiones a Faloon Larraguibel

Ronchas en redes sociales y en la animadora de Tu Día, Priscilla Vargas, sacaron las declaraciones que realizó esta mañana el padre de Jean Paul Pineda, Adán Pineda, quien en defensa de su hijo, puso en duda que haya agredido a Faloon Larraguibel.

Tras la detención del futbolista en la comuna de La Florida por violencia intrafamiliar, el progenitor conversó con el matinal de Canal 13, ocasión donde se manifestó incrédulo ante una supuesta golpiza de Jean Paul, a pesar de la confesión que realizó su nuera a carabineros.

“Tuvieron una discusión ellos, pero golpes nunca”, fueron las primeras palabras que emitió, las cuales poco a poco comenzaron a incomodar a la conductora del programa.

Tras ello, agregó que “mientras la justicia no diga lo contrario, yo también lo puedo acusar a usted que me pegó”, dijo respecto al parte policial, donde quedó constancia de golpes de puño en la cabeza y tórax.

De igual forma, aclaró que “en ningún caso quiero justificar el actuar de él, estamos en contra de eso y estamos súper afectados porque hay niños de por medio”.

Sin embargo, tras mostrarse empático con la situación que afectó a Faloon, volvió a defender enfáticamente al futbolista, indicando que él también podría haber realizado denuncias tras sufrir “violencia psicológica”.

Férrea defensa a Jean Paul Pineda

“Hay una acusación de una persona contra otra, pero mientras la justicia y la medicina no determinen lo contrario yo no puedo aseverar...no sé si será tan así. Me molesta que se diga que mi hijo era maltratador y cosas por el estilo”, insistió el padre.

“Ellos han tenido discusiones como cualquier matrimonio, que han sido elevadas”, reiteraba, haciendo que Vargas perdiera la paciencia y le recordara que su propio nieto de siete años fue quien salió a pedir ayuda ante la agresión que sufrió su madre.

“La relación siempre ha sido tóxica, porque son los dos celosos. Han tenido problemas...pero lo dejaron como el maltratador de la vida y no es así, nunca le ha levantado la mano”.

Finalmente, Priscilla Vargas decidió terminar de manera abrupta la conversación, ante la negativa del padre de Jean Paul Pineda.