Princesa Alba preocupa tras ser víctima de asalto: pide especial ayuda a sus fans y seguidores en redes sociales

“Iba caminando al ensayo y me asaltaron”, así, la cantante e influencer Princesa Alba dio cuenta en sus historias de Instagram durante la tarde de este jueves del robo del que fue víctima, indicando además que producto del hecho, había perdido el acceso a todas sus cuentas de correo electrónico y redes sociales.

Según indicó Trinidad Riveros -el nombre real de Princesa Alba- a través de sus historias en la red social, producto del asalto sus cuentas fueron hackeadas, por lo que también aprovechó el momento para pedir ayuda a sus seguidores para poder recuperar dichos accesos.

Especial solicitud a sus fans

En ese sentido, la intérprete de “Moonlight” -su canción más reciente-, no dudó en publicar lo ocurrido y pedirle ayuda a sus fieles seguidores.

“Iba caminando a ensayo y me asaltaron, y después me hackearon mis cuentas. Solo tengo acceso a esta jiji, me ayudan tirándome datos de gente que me ayude a recuperar accesos a Gmail”, escribió la cantante en sus historias, agregando el meme de un gatito triste.

Princesa Alba además aseguró que el trabajo para quien la ayude a recuperar las cuentas será “remuerado, obvio”

Pese al asalto, la cantante de igual forma participó del show que tenía agendado y se presentó ante el público que la esperaba. Incluso tras el evento publicó otra historia con una de sus fotos del show explicando que no tuvo mucho tiempo para peinarse producto de los trámites por el hecho delictual.

“Estuve todo el día haciendo trámites por el robo (comisaría y burocracias), no me dio el tiempo para pegarle una peinada a la cola (pelo), Pido perdón de antemano”, escribió la cantante junto con la imagen.

Sin duda que las cosas para los personajes del espectáculo chileno no han estado tranquilas, ya que al hecho que afectó a Princesa Alba se suma el conocido robo de su camioneta sufrido por el exfutbolista Jorge Valdivia, la que fue encontrada por la PDI en la comuna de Macul.