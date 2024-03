Azzartt Maveth es duramente criticada tras volver a conducir micros: “Soy la misma mina que salió del Sename llena de sueños”

Luego de su paso por “Tierra Brava”, Azzartt Maveth decidió volver a su trabajo y nuevamente está conduciendo buses del transporte público.

Cabe recordar que la exparticipante del reality de Canal 13 llegó a ser influencer gracias a que compartía diferentes registros de ella andando en las micros.

Sin embargo, los cibernautas no les gustó que volviera a su antiguo rubro y la llenaron de críticas. Por esto, Azzartt decidió alzar la voz a través de sus redes sociales.

“Chile, país donde lo único que hacen es criticar, que se quedan con una hueá más editá que Photoshop. ¿Tanto les molesta que vuelva a las micros?”, comentó de entrada en su cuenta de Instagram.

La verdadera Azzart

“Soy la misma mina que salió del Sename llena de sueños por cumplir, y puedo decir que he podido cumplir cada uno de ellos”, aseguró la exparticipante de “Tierra Brava”, enfatizando en que “no todos pueden decir lo mismo”.

Asimismo, la exchica reality afirmó que “no trataré de ser alguien más porque les molesta mi forma de ser. Jamás me he quedado callada, en ningún colegio, liceo, trabajo, y los que me conocen lo saben”; asi que “si me molesta algo, siempre lo diré”.

En esa línea, Maveth sostuvo que: “Me encantan las micros, y no me importa el qué dirán porque vuelvo a mis inicios, a algo que me gusta”.

“Y si no hubiera podido volver, hubiera trabajado en el supermercado, mall, lo que sea; aun con sus críticas”, manifestó, dando a conocer que los comentarios que recibió eran “duraste cinco minutos” o “se te acabó la fama/plata”.

“A la misma gente que me trata mal en redes sociales, la transporto día a día con una sonrisa, amable, esperándolos si los veo correr (al paradero), haciéndome la loca si no paga, y no me pongo a discutir. No cambiaré mi forma de ser o pensar porque no te gusta”, sentenció Azzartt.