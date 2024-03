“No se si reír o llorar”: Coté López cambió su look debido a inesperado accidente estilístico

La conocida empresaria Coté López ha compartido en redes sociales su reciente y fallido intento de cambio de look, junto con una divertida comparación con la icónica Raffaella Carrà.

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, López explicó que todo comenzó cuando intentó reparar su cabello quemado utilizando una tijera entresacadora. Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba.

“Bueno, tú y yo no nos vamos a creer nunca más estilista, ¿ok?”, bromeó López, refiriéndose a la herramienta de peluquería. “¡No hace nada bien!”, exclamó la modelo, evidenciando su frustración por el resultado.

Para remediar la situación, López se vio obligada a hacerse una chasquilla, lo que la llevó a sentirse como si estuviera en la década de los 80. “No sé si reír o llorar”, confesó entre risas, agradeciendo a su estilista por ayudarla.

“No quería estar a la moda”

La situación tomó un giro cómico cuando López compartió la reacción de su estilista, quien la aseguró que su look estaba a la moda. Ante esto, López no pudo evitar bromear: “¿Cómo le explico que no quería estar a la moda?”.

Finalmente, la empresaria comparó su nuevo look con el de legendarias figuras como Brigitte Bardot o la propia Raffaella Carrà, añadiendo un toque de humor a su experiencia capilar.

La honestidad y el buen humor de Coté López frente a este percance muestran su autenticidad y capacidad para reírse de sí misma, ganándose la complicidad y simpatía de sus seguidores en las redes sociales.