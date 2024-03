“Soporten”: Gianella Marengo respondió a los televidentes que critican su actitud en “Top Chef”

Gianella Marengo ha sido tendencia en varias ocasiones tras ser uno de los personajes más polémicos de “Top Chef Vip”, y es que la aspirante de cocina no tiene ningún problema en decir lo que piensa de sus compañeros o de los chefs.

Cabe recordar que hace un par de días la exchica Pelotón declaró en contra de Sergi Arola, asegurando que durante toda la competencia nunca le había dicho algo bueno sobre sus preparaciones.

“Sergi, eres un barrero, eso es lo que pasa”, lanzó de entrada la participante, luego de escuchar las críticas del profesional sobre su plato.

“Nunca me has tenido buena. En ningún capítulo me has dicho algo bueno, en ninguno”, agregó en contra de Arola.

¿Qué dijo Gianella?

En este sentido, Gianella se ha convertido en el blanco de las críticas puesto que según los cibernautas, sobre todo en el último capítulo del programa de CHV.

“Quizás no te das cuenta pero pescas de soberbia o tus comentarios son pesados está bien que sepas y lo hagas notar pero al ver el programa molestas tu forma”; “Que detestable la patudita”; “Envidia le juega mala pasada, se trata de talento, no de quien se esfuerza más”; escribieron algunos usuarios en la cuenta oficial del espacio de cocina.

Ahora, a través de una historia de Instagram, Marengo respondió a estas palabras: “Soporten”, escribió de entrada, adjuntando un emoji de una cara riendo.

“Yo les juro que aún no entiendo porque se molestan tanto, uno está ahí para llegar lo más lejos posible, no para intermediarios y si tengo ganas de decirlo, lo digo, ¿Por qué me lo tengo que guardar?”, expresó en la red social.

Asimismo, agregó que: “Pero no, una es soberbia, se cree la raja o se cree superior y sí, eso y todas las anteriores, y qué”.

“Perdón, pero si ustedes no se lo creen no es problema mío y eso me ha llevado a estar en todas las finales de los programas que he competido”, concluyó el descargo.

Recalcamos que Gianella borró la imagen de su red social, sin embargo, Infama capturó la imagen.