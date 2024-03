“Brindemos por eso”: Savka Pollak celebra tras obtener el pago de una compensación por los 10 años de pensión que le adeudaba su ex

La animadora de televisión Savka Pollak compartió en sus redes sociales una sentida publicación en la que expuso que luego de “10 meses, cinco días y dos horas”, logró que la justicia chilena la compensara por la deuda que su esposo mantenía con ella por pensión de alimentos, y que alcanzaba a una década de dineros impagos para la manutención de los hijos de ambos.

La figura televisiva realizó un par de publicaciones en su cuenta de Instagram donde expuso el origen de sus problemas con su marido, luego de anunciar un reportaje que hace meses atrás Mega haría por los deudores de pensiones de alimentos y en el que ella sería una de las entrevistadas; y la resolución que obtuvo casi un año después de dicho reportaje.

La alegría de Savka Pollak

“¿Se acuerdan? Yo de verdad les quiero agradecer todo el apoyo que me dieron en ese momento. Cuando veo esas imágenes y me veo lo enojada y desesperada que estaba, no podría creer que hoy día las cosas cambiaron”, inició su relato Pollak.

“¡Yo soy una de las 50 mil mujeres que ha recibido compensación por tantos años de deuda de pensión de alimentos! Por supuesto que no me pagaron lo correspondiente a los 10 años que me deben, y también me genera impotencia y rabia que solo sean 50 mil mujeres y no seamos todas, pero estoy muy agradecida porque hoy día el panorama es distinto”, prosiguió la animadora, evidentemente emocionada por la reivindicación que logró en su denodada lucha por los derechos de sus hijos.

Savka Pollak. Fuente: Instagram @savkapollak.

“Me siento más tranquila porque, si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses y que me generaba una angustia enorme”, dijo.

“El pensar que a los chicos les podía pasar algo y no tener cómo responder. En ese momento, todos los días sentía un apretón en el pecho y pensaba que por favor no venga ninguna contingencia que yo no sea capaz de resolver. Hoy día respiro con tranquilidad porque he recuperado mi capacidad de endeudamiento, he podido ordenar las cuentas y le puedo decir a los niños que sigan abriendo sus alas y que las abran con ganas, porque de verdad yo no voy a dejar de trabajar y de impulsarlos para que ellos puedan volar”, sinceró Savka, quien en medio de su desesperado llamado de hace meses, incluso estuvo a punto de ser desalojada de su hogar por deudas impagas.

“Brindemos por eso, brindemos por este paso, y esperemos que muy pronto brindemos muchas más”, finalizó.