Cathy Barriga se fue en picada contra Laura Landaeta por próximo libro que la involucra: “Se aleja completamente de la realidad”

Recientemente, la periodista Laura Landaeta anunció la publicación de su nuevo libro, un trabajo investigativo que desvela nuevas aristas sobre Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú y actualmente formalizada por un desfalco de más de 30 mil millones de pesos durante su gestión en la Municipalidad.

Hace algunos días, la periodista reveló en el programa “Que te lo digo” que su próximo trabajo “Viene en dos meses más, entre mayo y junio, y está creo que un poco más rudo que el de los relojes”, en referencia a su libro acerca del caso que involucró a la expareja de Tonka Tomicic, Parived.

Además adelantó: “He tenido acceso a diligencias, a testigos, no quiero adelantar mucho, pero Cathy Barriga va a ser el eje de un libro donde no voy a hablar sólo de Cathy Barriga”, dando a entender que podría haber otras autoridades o personajes públicos involucrados.

Pero esto no es todo. Recientemente, la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, dio a conocer que Barriga no estaría muy contenta con la noticia del próximo lanzamiento de Landaeta, y por lo mismo, la ex “Robotina” contactó a la panelista para entregar su opinión respecto del trabajo investigativo.

La ex jefa comunal que cumple arresto domiciliario declaró que Landaeta: “Ha hecho libros desde el odio y no desde el profesionalismo de un periodista, porque te puedo decir que lo poco que escuché se aleja completamente de una realidad, no sé de qué está hablando”.

En esa línea, acusó a la reconocida periodista de supuestas injurias sobre el caso. “La verdad no tengo comentarios para eso. Además de eso, va a lucrar con eso, que es más fuerte aún, lucrar con injurias, porque es atractivo vender con el nombre”, sostuvo la esposa de Joaquín Lavín Jr.