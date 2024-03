Famoso streamer español reacciona al masivo troleo de chilenos a Griezmann por insultar a Alexis Sánchez: “El de Maroon 5 aún las recibe”

El insulto de Antoine Griezmann a Alexis Sánchez, en la definición por penales entre Inter de Milán y Atlético de Madrid en la Champions League, sigue causando estragos en las redes sociales del delantero francés, quien en masa ha sido troleado con cientos de mensajes por furiosos hinchas chilenos en cada una de sus publicaciones de la red social.

Un furibundo troleo que trascendió las redes sociales, al punto que uno de los streamers más famosos y seguidos del mundo, el español Auronplay, le anticipó a Griezmann que tendrá al menos uno o dos años del particular acoso de los chilenos en sus plataformas digitales por haber ninguneado al ídolo nacional.

El mal augurio de Auronplay a Griezmann

“Yo no leo nada de lo que estás inventando. Yo no leo nada. Antoine Griezmann explotó luego del penal errado de Alexis Sánchez en la definición de Atlético de Madrid y le dijo: ‘Cagón. Es un cagón el chileno. Cagón’. ¿Cómo? Bueno, pues recetas para Griezmann, no. Recetas, no, de comida, para Griezmann”, señaló el streamer, quien aseguró que el jugador de Atlético de Madrid deberá prepararse para la oleada de recetas que le llegarán en cada uno de sus posteos en Instagram.

“Hombre, merecidas. Sí, sí, no. Chilenos ya sabeís lo que teneís que hacer. Griezmann tras el penalty, el chileno es un cagón. Hostia, Griezmann. Bueno, ya la cagaste”, siguió.

“Madre mía, prepárate para recibir recetas durante tres años. El de Maroon 5 (Adam Levine) aún las recibe. A día de hoy, sigue cocinando choclos por las noches. Lo que te queda Griezmann, jajajá. Lo que te queda Griezmann”, bromeó el influencer hispano.

En la senda de Adam Levine

“Al día de hoy, el de Maroon 5 sigue cocinando pastel de choclo”, prosiguió Auronplay, reconocido fan del troleo chileno a figuras odiadas con recetas de platos típicos nacionales.

“¿Ya le han puesto recetas a Griezmann? A ver, me encanta eso de las recetas. 28 mil comentarios. Receta de ahueo***. Antoine Griezmann, jajajá.

Pan con mantequilla. Pan, mantequilla, pd: Griezmann hijo del p***, jajajá. Choriqueso. Ingredientes: 400 gramos de chorizo, 400 gramos de queso manchego de cubos, 12 tortitas de harina. Nada, esto es espectacular. Ya han empezado. Y además, algunas muy largas tío, uf. Calzones rotos. Ingredientes: 400 gramos de... ¿Cómo que calzones rotos? Madre mía”, se sorprendió.

“Confirmado. Ya le han puesto recetas, tío. Bueno, que se prepare porque le queda un año por delante. ¡Mínimo! Un año mínimo. Ponle una receta tú. No, luego le pondré la de tallarines con salsa. Ingredientes: tallarines, salsa, opcional”, cerró.