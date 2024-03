“Estoy esperando que...”: Jorge Aldoney responde a acusación de Pincoya tras compromiso financiero en ‘Gran Hermano’

En medio de la polémica suscitada por los compromisos financieros adquiridos durante su participación en Gran Hermano Chile, Jorge Aldoney ha emitido una respuesta contundente a las críticas lanzadas por Jennifer Galvarini, también conocida como Pincoya.

Durante su paso por el reality, Aldoney, junto con otros participantes, había acordado repartir ciertas sumas de dinero obtenidas en competencias grupales. Sin embargo, según denuncia Pincoya, Aldoney no habría cumplido con su parte del trato.

En declaraciones que obtuvo Tiempo X, Jorge Aldoney explicó su postura: “Yo estoy esperando que Sebastián pague; cuando pague Sebastián, yo les voy a pagar a ellos”. Aldoney se refiere a su excompañero Sebastián Ramírez, quien también participó en el acuerdo financiero.

“Él nunca me lo pagó”

El Mister Mundo Chile recordó su disposición para contribuir económicamente en dos ocasiones durante el transcurso del reality, pero enfatizó en la necesidad de que todos los involucrados cumplan con su parte antes de que él lo haga.

Estas declaraciones surgen como respuesta directa a las críticas de Pincoya, quien había manifestado su molestia por lo que ella considera incumplimiento por parte de Aldoney: “Dentro del reality hubo juegos con dinero y él nunca me lo pagó. Si habla mal de mí, debería quedarse callado, porque yo tendría más cosas en contra para hablar de él”, comentó la participante oriunda de Chiloé.

“Estoy enojada con Jorge yo, me anduvo pelando. Me cayó mal. Dentro de la casa, no lo voy a negar yo peleé con todos. Yo fui protagonista y la antagonista de muchas peleas. Pero cuando yo salí de la casa, yo cerré la puerta y me olvidé”, comentó.

“Corta tu show de pelarme, porque si no, yo también voy a empezar a hablar mal de ti y no te va a gustar. Si yo empiezo a hablar hueas va a quedar mal parado”,aseguró.

La controversia entre Aldoney y Pincoya se suma a las tensiones que han rodeado a los participantes de Gran Hermano Chile, demostrando que los compromisos financieros adquiridos durante el programa continúan generando discordia incluso después de su conclusión.