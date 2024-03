“Si yo empiezo a hablar hue...”: Pincoya amenaza a Jorge Aldoney de sacar “los trapitos al sol”

La exparticipante de Gran Hermano e integrante de Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, arremetió contra su excompañero Jorge Aldoney, advirtiéndole que no siga hablando mal de ella, sino “va a quedar mal parado”.

Así lo señaló en entrevista con los youtubers de “Vamo a calmarno”, recordando cuando el Mister Chile dijo que no le creía el “personaje” a la oriunda de Chiloé.

“Estoy enojada con Jorge yo, me anduvo pelando. Me cayó mal. Dentro de la casa, no lo voy a negar yo peleé con todos. Yo fui protagonista y la antagonista de muchas peleas. Pero cuando yo salí de la casa, yo cerré la puerta y me olvidé”, comentó.

Según explicó la Pincoya “todo el día tienen que salir hablando hue… de mí. De mala onda, mala clase, mala leche no más. Por último, si quieren figurar en algún medio o algún canal, háganlo por ellos”, reclamó.

Finalmente, le mandó un claro mensaje en caso que siga hablando de ella.

“Corta tu show de pelarme, porque si no, yo también voy a empezar a hablar mal de ti y no te va a gustar. Si yo empiezo a hablar hueas va a quedar mal parado”, sentenció.

¿Qué dijo Jorge?

“La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja. Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, contó días atrás en Revista Sarah.