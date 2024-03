Faloon Larraguibel publica emotivo video agradeciendo el apoyo a sus seguidores y promete que “no voy a llorar más”

“No voy a llorar más”, fue parte de lo que dijo la conductora del matinal “Sabores” del canal Zona Latina, Faloon Larraguibel, a sus seguidores en la red social Instagram, a través de un video que subió a sus historias después de haberse referido en su programa a la agresión que sufrió hace unas semanas de parte de su expareja, Jean Paul Pineda.

En el programa, Faloon señaló entre otras cosas que sus hijos fueron sus héroes y que se ha sentido contenida en todo momento por su familia, además de reconocer que ha sentido mucha “vergüenza” luego que se conocieran públicamente los detalles de la agresión que sufrió por parte de su exmarido y padre de sus hijos.

Así, más tarde, la conductora de TV y exparticipante del programa juvenil Yingo, subió un video a sus historias de Instagram dedicado a agradecer a todos sus seguidores por el apoyo y los mensajes de ánimo que le enviaron luego que se conocieran los hechos.

“Estoy volviendo de a poquito”

En el registro, Faloon Larraguibel se ve visiblemente emocionada y con los ojos llenos de lágrimas, indicando: “hola a todos amigos, cómo están, yo estoy volviendo por estos lados de a poquito, quiero pasar a darles millones de gracias a toda esa gente que me ha mandado mensajitos por Instagram, toda esa fuerza, los abracitos que me han mandado por Instagram y por WhatsApp”.

Luego, agrega que “la gente que me quiere, ustedes yo también sé que me quieren, por algo se han preocupado tanto por mi, y eso de verdad que lo agradezco muchísimo, me dan un poquito de valor, un poquito de fuerza para seguir adelante después de todo lo que ha pasado, así que eso, no voy a llorar más”, promete la conductora en el video.

Finalmente, Faloon puntualiza que “les mando muchos besos, muchas gracias por todo su apoyo y por todos sus corazones”.

Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes pedir ayuda o denunciar de manera gratuita y anónima llamando al número 1455 del Ministerio de la Mujer.