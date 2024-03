Completo italiano chileno en el tercer lugar del ranking de los mejores hot dogs del mundo: “Si no rectifican, los llenamos de recetas”

En tercer lugar quedó el completo chileno en el ranking de los mejores hot dog realizado por el sitio especializado, TasteAtlas. No obstante, la preparación elegida fue la popularmente llamada “completo italiano”, es decir palta, tomate, mayo, un pan caliente y vienesa.

¿Quién le ganó al italiano nacional? Bueno, en el primer lugar quedó el choripán argentino, y en el segundo, el Maxwell Street Polish estadounidense.

Día Nacional del Completo en local Domino de Mall Plaza del Trebol en Concepción | Dragomir Yankovic/Aton Chile Talcahuano, 24 de mayo de 2017 En Concepcion se celebran los 65 anos de la apertura de su primer local con su famosa promoci—n 2x1, la que hace nueve años dio original Dia Nacional del Completo. Dragomir Yankovic/Aton Chile (DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE/DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE)

“Un sándwich que consiste en chorizo y una variedad de condimentos en un panecillo crujiente. Se suele consumir sobre la marcha, ya que se vende mayoritariamente en puestos callejeros de toda Latinoamérica”, señaló respecto al choripán, el sitio TasteAtlas.

Respecto al segundo lugar, la misma página explicó que es “una de las comidas callejeras símbolo de Chicago, fue creado en 1943 por un inmigrante macedonio, Jimmy Stefanovic, que regentaba un puesto de hot dog, ahora llamado Jim’s Original , ubicado en aquel entonces en la antigua Maxwell Street de Chicago”.

El completo chileno

En cuanto al completo chileno, el sitio gastronómico, precisó que “una de las comidas callejeras más populares en Chile es el delicioso completo, que es la versión chilena del famoso hot dog americano”.

“Elaborado con salchichas wiener hervidas servidas dentro de panecillos simples, todo el plato se completa con cantidades generosas de diversos condimentos salados como chucrut, puré de aguacate, tomates picados, mayonesa, mostaza y muchas otras deliciosas combinaciones”, agregó.

Terminó su explicación, precisando que “dependiendo de los ingredientes, aparecen bajo varios nombres, como original o Italiana, y se pueden encontrar en los tranquilos restaurantes locales y en las cadenas de comida rápida de todo el país”.

Las reacciones de las redes

Como ya es costumbre, los chilenos llegaron en masa a comentar la decisión de la página especializada. “El Completo es mil veces mejor, merece el número 1. Si no rectifican, los llenamos de recetas”, fue una de las amenazas.

Y claramente, los chilenos se molestaron con que el primer lugar se lo haya llevado el choripán argentino: “Pero el chori no es hot dog”; “el choripan no es completo, que falta de respeto”; “Todo bien pero el choripán lleva chorizo y no salchicha, no es un hot dog”.