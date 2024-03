“En algún minuto tendremos que...”: Paula Pavic confirma que no comparte casa con Marcelo Ríos y que está “feliz soltera”

Esta tarde, y a través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, Paula Pavic confirmó que Marcelo Ríos no vive en la casa que ambos compartieron mientras estuvieron casados.

La actual coach motivacional hizo la revelación en sus habituales bloques de preguntas y respuestas de sus redes sociales, donde además de confirmar su total desvinculación de Ríos, afirmó estar “muy feliz” siendo “soltera” y con la posibilidad de comprometerse a futuro en una relación donde dedique tiempo para ella.

El adiós de Marcelo Ríos

“Sí, efectivamente Marcelo ya no vive acá, en la casa”, sinceró Pavic en la red social, donde aclaró además que su permanencia en dicha vivienda tiene los días contados.

“En algún minuto tendremos que vender esta casa y así cada uno irse a una casa solos. Aparte que es demasiado grande esta casa para mí y los niños. Sin ayuda, de verdad que prefiero tener una casa más chiquitita”, explicó.

Otras de las consultas que Paula respondió sin problemas a sus seguidores de la plataforma social tuvo que ver con el sentimiento que le quedó luego de la separación con el zurdo.

Paula Pavic. Fuente: Instagram @paulipavic.

“¿Tuviste ganas de morir después de tu fracaso matrimonial? ¿Cómo lo sobrellevaste?”, le preguntaron, a lo que Pavic aclaró que “no, para nada”.

La nueva vida de Paula Pavic

“Uy, no, para nada. Y tampoco lo veo como un fracaso matrimonial, ojo. Lo veo casi como una segunda vida, una segunda oportunidad de disfrutar mi vida, de hacer lo que me apasiona, lo que me encanta. De hecho, estoy súper agradecida del matrimonio (con Ríos), de haber tenido todos mis hijos, porque ahora siento que la parte de matrimonio, de familia, ya está. Mis hijos ya están, y ahora viene la segunda parte que soy yo, mi vida, ahora vivo para mí. Mis hijos en algún momento se van, y yo ahora estoy construyendo mi vida”, indicó.

Sobre el final, Pavic aseguró también estar soltera, aunque comprometida con sus otros amores.

“¿Estoy soltera? Sí, estoy súper soltera, y estoy feliz. Estoy comprometida conmigo, con mis objetivos, con mis negocios, con mis emprendimientos, con la gente que es parte de mis emprendimientos, y con mis hijos”, finalizó.