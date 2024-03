“Fui muy maltratada”: Reflotan acusación de Soledad Pérez en contra de Cristián Campos en el año 2016

En las últimas horas, se dio a conocer una querella por delitos de índole sexual en contra de Cristián Campos que habría cometido hacia Raffaella di Girolamo cuando ella tenía 13 años y que se prolongaron hasta sus 17 años. A partir de esta grave denuncia en redes sociales sacaron a relucir una antigua acusación hecha por la actriz Soledad Pérez contra el actor en el año 2016.

Fue este lunes que la Fundación para la Confianza anunció una querella en contra de Campos por delitos sexuales en contra de Raffaella, hija de su exesposa Claudia di Girolamo. “Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos… sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, señalaron en X.

A partir de esto, en redes sociales comenzó a circular una antigua acusación en contra del actor. Su excolega Soledad Pérez la acusó de acosarla sexualmente por no “acceder a él”.

Fue en el programa El interruptor de Vía X bajo la conducción de José Miguel Villouta, que la actriz arremetió contra Cristián Campos y expuso una serie de comportamientos inadecuados de quien fuera su colega en las producciones de Canal 13.

En medio del espacio, Pérez aseguró que fue “muy maltratada por Cristián Campos”, quien fue “Muy descalificador, muy pelador”, durante el tiempo que trabajaron juntos, además recordó: “fue una situación, no lo pasé tan bien, me dolió mucho que un colega te descalifique te pele y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo”.

“Yo curiosamente cuando trabajé con él en La Trampa, que hacíamos pareja y teníamos una hija, fui muy respetuosa. Yo estaba incluso con pareja en ese momento, pero él era terriblemente desagradable conmigo, no era un buen compañero”, sostuvo la actriz.

Además, afirmó que tras no acceder a tener algo más que una amistad, Campos comenzó a maltratarla. “Él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada y que era de esa gente que si no aceptabas el juego descalificaba, no lo perdonaba y se ponía veleidoso”, declaró en ese entonces.

En ese momento, el “galán” de teleserie se defendió ante los medios y negó las acusaciones. En conversación con el extinto programa SQP señaló: “No es efectivo, por supuesto, nunca hubo nada que tuviera que ver con eso. Me descoloca, no sé cómo defenderme”.

“No es consistente con lo que ha sido mi carrera en televisión o en teatro. Siempre he considerado de suma importancia las relaciones en nuestra pega, trabajamos muchos meses juntos, todos, de modo que uno entiende rápidamente que las relaciones, las buenas relaciones, sanitas y pulcras, son lo más importante, más importante que el rating incluso”, añadió.

Incluso se atrevió a realizar un particular cuestionamiento sobre su excolega. “¿Cómo en 40 años va a ser la única persona que diga que soy un monstruo? Es raro, ¿no?”, manifestó el intérprete.