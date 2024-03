“Ya poh ¿tenís miedo?, yo te cuido”: Botota Fox trata de convencer a Naya Fácil de ingresar a nuevo reality

Esta mañana se dio a conocer un video de Naya Fácil donde despotricaba en contra de la vida y de cómo su ingreso al reality nuevo de Canal 13, Ganar o Servir, la tenía muy mal, pensando en desistir de esta invitación televisiva.

En el registro que subió a sus redes sociales, donde alega amargamente que no quiere dejar su vida de lado, la influencer asegura que decidió no ir al nuevo trabajo donde ya firmó contrato, aunque eso implique una feroz multa.

Mucha gente reaccionó a sus descargos, varios cibernautas la apoyaron, pero otros simplemente la criticaron por no seguir sus planes ni terminar las cosas como se había propuesto. Incluso algunos se declararon molestos porque ella filmó comerciales anunciando su llegada a la televisión y ha sido protagonista como una de las primeras confirmadas del nuevo reality.

Sin embargo, entre todos los comentarios que recibió en el video, hubo uno que llamó mucho la atención. Fue nada más y nada menos que la mismísima Botota Fox, quien la alentó a ingresar al encierro.

Las palabras de Botota

En el video donde Naya Fácil anunciaba que no ingresaría al reality, Botota le escribió ofreciéndole protección. “Ya poh ¿tenís miedo? ya poh Nayiii vamos con todo a pasarla bien. Yo te cuidaré hasta que no puedas más, pero te ayudaré hasta que no puedas más, vamos con todo Nayita”, escribió agregando el emoji de un Corazón.

“No seas lesa, vamos a pasarla bien y responderle al público”, escribió la también futura participante del programa en otro comentario. “Yo te cuido mi Naya Fácil, hueona te juro que te cuido y nos reiremos mil, te lo juro”, le prometió Botota a la influecer.