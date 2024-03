“Me toqueteó fuerte”: Karla Rocha reitera denuncia de presunto abuso sexual contra Gonzalo Valenzuela

El año 2023, Karla Rocha -hija de Gerardo Rocha, fundador de la Universidad Santo Tomás, quien falleció el año 2008 tras un crimen pasional en El Quisco- denunció al actor Gonzalo Valenzuela de haberle realizado tocaciones en sus partes íntimas, tras compartir en una casa de la comuna de Recoleta.

Hoy, sacó el tema nuevamente a la palestra, luego que el intérprete de la teleserie Machos señalara en entrevista con Revista Velvet que el caso estaba en manos de la justicia y que sería todo mentira.

“(La denuncia) está donde tiene que estar, que es en manos de la justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado...De que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo, porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”, se defendió.

Sin embargo, Karla Rocha volvió a la carga, tras conocer las declaraciones.

“Me toqueteó fuerte”

“Me han llamado varias amigas que salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela (no sé llamarlo de otra forma) y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, como dicen (a propósito de lo de Campos), aunque cuando hay abuso sexual no hay prescripción porque hay personas que demoran años en procesar lo sucedido”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, recordó que “hice una denuncia por redes, pero no fue ahora, ni siquiera estoy en Chile, fue meses atrás. Juro por mi vida que lo que viví es cierto. Este tipo me toqueteó fuerte y de improviso y yo quedé en shock. Además, con mi denuncia por redes supe que no soy la única víctima de este tipo...En fin, verán si me creen o no… yo cumplo con que se sepa y ojalá todas las mujeres saquemos la voz ante eventos tan traumáticos donde uno puede ser víctima o nuestras hijas o nietas”, sentenció.

