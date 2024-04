“Casi me muero”: Vale Roth vivió traumática experiencia con su hija

La conocida bailarina Valentina Roth compartió un relato desgarrador en sus redes sociales este lunes, detallando un angustiante momento que vivió con su hija Antonia, que casi termina en tragedia.

Mediante una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Valentina narró cómo su hija estuvo a punto de ahogarse con una tapa de botella plástica. Conmovida y visiblemente afectada, Roth comenzó explicando su experiencia: “Ayer no les conté lo que pasó con Antonia, casi me muero. Siempre tengo la manía de dejar por ahí las tapas de botellas, hasta que me pasó esto y nunca más lo haré”.

Según relató, mientras estaba medio dormida, escuchó a su hija toser. Alarmada, se dio cuenta de que Antonia se estaba ahogando con una tapa de botella que estaba debajo de la almohada. Actuando con rapidez, Roth describió cómo metió la mano entera para rescatar a su hija: “Le metí la mano entera, porque se estaba ahogando, le metí la mano muy adentro”.

La situación dejó a la madre con una angustia desgarradora: “Nunca había sentido esa angustia, quedé mal, no sé cómo explicarlo, la desesperación que tuve. Pero la saqué altiro, metí la mano y chao”, afirmó Roth.

“Me sentí la peor mamá del mundo”

Después del incidente, Antonia estaba visiblemente afectada, lo que llevó a Roth a sentirse culpable: “Estaba con lagrimitas, pobrecita, lloró de angustia y me dio una pena, me sentí la peor mamá del mundo, imagínate una tapa que estaba debajo de la almohada, no tenía idea... menos mal tengo el sueño liviano”.

Para prevenir futuros accidentes, Roth anunció que tomará medidas más estrictas: “Los pinches, esos chiquititos, también los voy a botar, cualquier cosa que pueda meterse por la boca, algunos juguetes también, y los porta chupete solo para salir, en la noche ni cagando”, finalizó.