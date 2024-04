“La inclusión en este país no existe”: Mauricio Medina reapareció en las redes para realizar un fuerte descargo

Mauricio Medina, más conocido como “El Indio”, reapareció en las redes sociales para realizar un fuerte descargo en contra de una empresa de bencina.

Cabe recordar que hace algún tiempo, el comediante tuvo una descompensación mientras se encontraba en Perú y a raíz de esto, sufrió la amputación de parte de una pierna y ahora debe utilizar una silla de ruedas.

“Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso... eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie”, declaró en aquella ocasión.

Ahora, el humorista denunció la falta de inclusión que deben enfrentar algunas personas en su diario vivir: “Los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile”, reclamó a través de su cuenta de TikTok, contando su historia.

“Me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. ¿Y por qué les digo difícil? Les voy a contar que desde el Festival (de Viña) en adelante, nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe”, sentenció.

Se lanza en contra de empresa nacional

Acto seguido, en un segundo video, “El Indio” se lanzó en contra de la empresa Copec, específicamente de una estación ubicada en Viña del Mar, puesto que no pudo ingresar al baño con su silla de ruedas.

“El baño de discapacitados está al fondo del baño de hombres. Eso significa que yo y mi acompañante que es mujer... no puedo entrar al baño. Entonces les recomendaría a la gente de Copec que hicieran un baño de discapacitados que esté alejado, independiente del baño de mujeres y del baño de hombres. Sería muy bueno para nosotros”, sugirió el comediante.