“El tiempo se encarga de poner....”: Eliana Albasetti lanzó feroz indirecta a Camila Andrade

Fue en el capítulo de hoy de Sígueme (TV+) donde se dieron cuenta del tremendo mensaje que subió Eliana Albasetti a sus redes sociales. Recordando que la modelo argentina fue compañera de Camila Andrade en el extinto programa Calle 7, la misma que hoy está en el centro de la polémica sindicada como una de las supuestas causantes de la separación de Francisco Kaminski y Carla Jara.

En el programa de TV+ fue la panelista Cecilia Gutiérrez quien tuvo las primeras impresiones de lo que podría pasar tras ver el video que subió hoy Albasetti. De hecho, la periodista recordó que la argentina le “tenía mala” a Camila, porque esta se habría entrometido en la relación que tenía con su entonces pololo Federico Koch, quien también pertenecía a dicho programa.

De hecho, es cosa de navegar un poco en internet para encontrarse con las feroces disputas que tenían ambas en aquellos años y en ese programa juvenil de TVN, donde hablaron de esto con todas sus letras, lo que comprueba la teoría de los panelistas de Sígueme.

Las palabras de Albasetti

Pero ¿cuáles fueron las palabras exactas de Eliana?. Durante el día de hoy, la influencer subió un video donde luce muy sonriente y dice lo siguiente:

“Bueno, ustedes saben que yo estoy fuera de toda polémica, con los únicos que discuto, lucho, me enojo y me pongo en cosa de pelea y discusión es por y para los animales”, parte diciendo Eliana en su video.