“Es muy injusto...”: Cathy Barriga se refirió al uso de su imagen para tradicional “Quema de Judas” en Valparaíso

Como “muy injusto” calificó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el uso de su imagen para la construcción de una marioneta gigante que fue quemada en la plaza Waddington de Valparaíso, en medio de la tradicional “Quema de Judas” que se realiza cada año en dicha ciudad.

La actividad, organizada por el Centro Cultural Playa Ancha se hace todos los años previo a Semana Santa y para cada ocasión se elige la imagen de algún político chileno o extranjero que haya sido noticia, el cual es quemado en medio de bailes y música festiva.

De esa misma manera han sido quemados en años anteriores otros “judas” inspirados en figuras nacionales como José Antonio Kast y Jaime Guzmán, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y hasta la controvertida Constitución de 1980.

En ese contexto, para este año el político elegido fue la exedil de Maipú, que actualmente cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total, luego de ser formalizada por los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Cathy Barriga habló sobre la “Quema de Judas”

Así, luego de ser contactada por el programa “Zona de Estrellas” del canal Zona Latina, Barriga señaló escuetamente que rechazaba este tipo de situaciones.

“Mira, lo único que te pido es que si el programa, si el canal no lo siente así, te pido que no lo aclares tu porque es muy injusto, y avalar ese tipo de cosas creo que no le hace bien a nadie, menos en la situación de una persona que injustamente está viviendo todo esto y está muy vulnerable”, indicó Cathy Barriga sobre la representación de su figura para la actividad que se realizó en Valparaíso.

Así, tras escuchar el audio, uno de los panelistas del programa señaló que “después de escuchar la funa y escuchar los audios de Cathy, yo creo que Cathy no debe estar pasándolo muy bien hoy en día nuevamente”.

Revisa algunas imágenes de “Quema de Judas”