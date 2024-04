Lorena Capetillo rememoró desesperante momento con su hijo tras experiencia de Vale Roth

La actriz Lorena Capetillo empatizó con Vale Roth luego que ella relatara, este lunes, un desesperante momento que vivió con su hija pequeña.

Cabe recordar que la exparticipante de “Calle 7″ contó en las historias de su cuenta de Instagram que su guagua por poco se ahoga con una tapa de botella plástica en su garganta.

“Ayer no les conté lo que pasó con la Antonia, casi me muero. Siempre tengo la manía de dejar por ahí las tapas de botellas, hasta que me pasó esto y nunca más lo haré”, indicó la influencer.

“Le metí la mano entera, porque se estaba ahogando, le metí la mano muy adentro. Nunca había sentido esa angustia, quedé mal, no sé cómo explicarlo, la desesperación que tuve. Pero la saqué altiro, metí la mano y chao”, añadió.

El posteo de la plataforma de instantáneas Vale fue comentado por cientos de madres que habían sufrido angustias similares con este tipo de descuidos, entre ellas, la actriz Lorena Capetillo.

La intérprete trajo al presente el recuerdo de cuando su hijo, de poco menos de un año, casi se atraganta con un tazo (disco de plástico y cartón pequeño con dibujos de caricaturas).

En los comentarios de la publicación de Roth, la artista no tuvo problemas en relatar lo sucedido, pese a que, tal como señalara Vale, muchas “mamás perfectas” suelen reprender a aquellas que les ocurren estos accidentes.

“A mí me pasó con mi hijo, en el tiempo de los tazos (un año). Descolgué la ropa del tendedero y la tiré a la cama. La estaba guardando para ordenarla, mientras mi hijo estaba jugando sobre mi cama”, inició sus palabras.

Luego, quien diera vida a “Alicia” en “Generación 98″, añadió que “de alguna prenda tiene que haber salido un tazo, según yo, porque nunca supe cómo llegó ahí. Él tenía como 10 meses y claro, me doy vuelta a meter ropa al clóset y los siento toser, y me pasó lo mismo”.

Por último, advirtió que felizmente fue sólo el susto, porque la situación no pasó a mayores. “Casi lo cuelgo de los pies para sacarle el tazo de la garganta. Fue horrible, el peor miedo, menos mal que la cuestión salió a tiempo”, contó aliviada.