“Hoy conocí la envidia”: Los Bunkers sorprende a pasajeros de avión a Iquique cantando uno de sus éxitos y genera ola de comentarios en redes

A veces, los viajes en avión pueden ser cansadores y tediosos, tanto que los pasajeros buscan diversas maneras para pasar el tiempo, ya sea leyendo un libro, viendo una película o escuchando música, pero otras veces puede ser muy divertido y tener grandes sorpresas, como lo que le pasó a los pasajeros del vuelo Latam a Iquique de este jueves, donde la banda Los Bunkers decidió interpretar uno de sus éxitos para amenizar el viaje.

Claro, porque Los Bunkers se presenta este viernes 5 y sábado 6 de abril en Iquique en el marco de su exitosa gira “Ven Aquí”, por lo que viajaron durante la jornada de este jueves a la ciudad del norte de Chile, instancia en la que decidieron cantar uno de sus éxitos a 30 mil pies de altura.

Así, la banda oriunda de Concepción se puso de pie en el pasillo, otros se giraron en sus asientos y empezaron a entonar su reconocida canción “Bailando solo” en una versión desenchufada que fue grabada y publicada en redes sociales, lo que generó alta envidia en los fans y seguidores de Los Bunkers, con todo tipo de comentarios.

“¿Por qué esto no me puede pasar a mí?”

La publicación del video en redes sociales dejó variados comentarios entre los seguidores de Los Bunkers que de inmediato se mostraron tristes por no haber sido parte del improvisado público del avión.

“¿Por qué esto no me puede pasar a mí?”, “Avisen cuál es el próximo avión! a la V región”, “¿Por qué no estoy en ese avión a Iquique!!!!!!???? Los amo”, “¿Por qué no se subieron al Pullman en el que venía yo?”, “Bienaventurados los que estaban en ese avión”, “Hoy conocí la envidia” y “Dios tiene sus favoritos”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Los Bunkers en avión a Iquique La banda interpretó su éxito "Bailando solo"

En tanto, otros seguidores de la banda hicieron algunos chistes sobre lo ocurrido, contando cosas como: “Una vez en un vuelo a Antofagasta me topé con Los Viking’s 5 metale cumbia volando”, y otro usuario hizo la similitud con los cantantes que se suben a otros medios de transporte como buses o el metro; “Sres pasajeros nuestra intención no es molestar pero le venimos a interpretar unos temitas que dicen más o menos así”.

De hecho, el propio Álvaro López al final de la canción bromeó con lo mismo y entre aplausos y risas dijo a los pasajeros que “ahora vamos a pasar pidiendo una colaboración, cualquier ayuda es bienvenida”, lo que aumentó la locura por Los Bunkers sobre el avión a Iquique.