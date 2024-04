Orgullosa maipucina: María José Quintanilla se emociona tras presentarse en plena plaza de Maipú asegurando que “esta comuna es mi hogar”

La cantante María José Quintanilla sin duda es una maipucina orgullosa. Así lo hace saber cada vez que puede y así lo reiteró tras su presentación de este sábado en el festival “El Abrazo de Maipú”, donde leyó un mensaje que escribió especialmente para la ocasión, asegurando entre otras cosas que “esta comuna es mi hogar”.

Así, luego de su exitosa presentación, María José Quintanilla usó su cuenta en Instagram para dejar nuevamente el mensaje que le escribió a sus fans, y reiterar que ama la comuna donde vivió desde niña, aclarando que “esto fue lo que leí ayer en el concierto porque estaba tan emocionada que no quería desbordarme”.

“No podría haber elegido mejor lugar...”

“Maipú. Cómo no estar emocionada. Aquí nací, estudié, me tuve que ir por un tiempo, pero hace varios años que retorné… Me sentía incómoda viviendo en otro lugar porque acá en Maipú puedo ser yo, sentirme más libre. Maipú es mi día a día”, comenzó diciendo visiblemente emocionada Coté.

Luego, la cantante maipucina agregó que “acá hice mi terapia de rehabilitación de rodilla, incluso cuando tengo que ir a la Notaría voy a la de la esquina. Esta comuna es mi hogar de nacimiento y el lugar donde comencé mi propia familia. Ayer sábado terminamos la Gira 2024 en casa, con la familia y con la vecindad!”.

Finalmente reveló que ”quienes me conocen saben que haber tocado en la Plaza de Maipú era un regalo para mí. No podría haber elegido mejor lugar para haber cerrado este ciclo. ¡Esa niña de la Villa General Baquedano nunca se imaginó que algo así le pasaría!”, cerró diciendo María José Quintanilla.

Junto a este mensaje, Coté Quintanilla además publicó una serie de imágenes que resumen su presentación en plena Plaza de Maipú durante el festival este fin de semana.

Revisa aquí la publicación de Coté Quintanilla: