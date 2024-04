“Papito de corazón” y “firmó contrato especial”: Angélica Sepúlveda hace pebre a Coca Mendoza tras criticar su participación en “Tierra Brava”

Durante esta jornada, Angélica Sepúlveda decidió responder a los dichos de Gabriel “Coca” Mendoza sobre su participación en “Tierra Brava” durante el año 2023.

Cabe recordar que el jugador de “Ganar o Servir” se lanzó en contra de la “Fierecilla de Yungay” y de Arturo Longton, asegurando que su rol en el reality no fue lo que esperaba.

“Yo vi por ejemplo a Arturo (Longton) y Angélica (Sepúlveda) y ellos guatearon, por lo que voy con una propuesta diferente, a dejar en alto al grupo de íconos de los realities. La gente tiene un recuerdo mío de que soy fuerte y bueno para competir, y mi idea es reconfirmar eso, demostrar que la edad no es ningún impedimento para volver a competir y ganar un reality”, sostuvo en una conversación con hoyxhoy.cl,

“Siempre supe que Arturo no era bueno para competir (...) él aporta en los realities otras cosas: entretención. Es divertido y es un cabro chico a pesar de la edad que tiene. No obstante, a mí la que me decepcionó fue Angélica. Ella siempre fue potente y ahora demostró que no, entonces siento que me puede tocar a mí con gente joven potente, pero eso no me va a disminuir”, agregó.

Acto seguido, aseguró que “yo conocí a otra Angélica. Yo la tuve en la final de ‘1810′ y era buena para competir. Era una mina que te daba miedo si te tocaba competir y te podía echar (...) a cualquiera, menos a mí. Y ahora no había nada de esa Angélica en ‘Tierra Brava’”, continuó Mendoza.

La respuesta de Angélica

La exparticipante del reality del reality de Canal 13 no se dejó pasar a llevar y lanzó una potente respuesta en sus redes sociales.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Angélica afirmó que Coca era un “papito de corazón” y que firmó un contrato especial para entrar a “Ganar o Servir”. Asimismo, comentó que si ella llegaba al nuevo programa de telerrealidad, el exfutbolista “se caga de miedo”.

Por último, la Fierecilla comentó le lanzó una advertencia: “Por la boca muere el pez”, escribió.