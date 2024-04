“Están haciendo su trabajo...”: resignada reacción de un conductor que fue sacado de circulación tras ser fiscalizado sorprende a conductores de matinal

“Estamos jodidos, pero está bien, si están haciendo su trabajo”, fue parte de la resignada reacción que tuvo un conductor durante la mañana de este miércoles 10 de abril y que fue mostrada en vivo en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, sorprendiendo a los conductores del espacio Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes terminaron pidiendo tener un poco de la tranquilidad que mostró el hombre ante la adversidad.

“¿Habrá tomado Armonyl?”, fue parte de lo que se preguntaron los conductores entre risas al elogiar la actitud con la que el despistado conductor reconoció que no tenía los documentos del vehículo en el que iba a trabajar, la que se mantuvo incluso después de que los fiscalizadores y Carabineros le indicaran que tenía que dejar la camioneta en el lugar ya que sería sacada de circulación.

Así, al ser consultado por el periodista en el lugar, el hombre de nombre Mario Novoa dijo estar tranquilo y reconocer que pese a que es una situación indeseada, no había mucho que hacer. Incluso luego se le vio conversando por teléfono con su señora, quien lo estaba “retando” y lo ayudó a recordar dónde tenía su cédula de identidad, porque ni eso había podido mostrar a los funcionarios de fiscalización.

“No debiera haber sucedido esto...”

“No debiera haber sucedido esto, y más encima me cambié de ropa y no traje el carnet, estoy hablando con mi esposa que me está retando, capaz que los documentos estén en la ropa de trabajo que tengo atrás”, dijo el afectado al periodista, instante en el que se dirigió al vehículo para revisar su ropa, donde efectivamente encontró sus documentos donde al menos estaba su carnet de identidad.

Conductor fiscalizado en Estación Central (Captura de pantalla CHV.)

“Pero usted no tenía nada”, le dijo el periodista al conductor, quien siguiendo con su estilo y ante las risas desde el estudio, apuntó que “los papeles que me pasaron no los tenía, y acá encontre mi carnet, mi señora me salvó”.

Finalmente, el resignado conductor puntualizó que “así como lo hacen con esto, deberían hacerlo con la delincuencia, pero yo me equivoque, no eché los papeles y los resultados están a la vista. Mi amor, gracias”, cerró diciendo y enviando saludos a su esposa tras ser citado al tribunal.