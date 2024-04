Juana Ringeling hace profunda reflexión en redes sociales sobre la maternidad y se llena de apoyo: “No es fácil volver a encontrarse”

A fines de enero la cantante y actriz Juana Ringeling fue madre por segunda vez, dando la bienvenida a Loica, ampliando así la familia que tiene con el también actor Matías Assler, con quien ya tenían al pequeño Aurelio.

Y si bien Ringeling ya ha comentado en redes sociales que está feliz con la llegada de su segunda hija, durante las últimas horas publicó una profunda reflexión sobre la maternidad, dando visibilidad a los sentimientos que muchas madres pueden tener y que pocas veces se hablan.

Así, y junto a una serie de imágenes, Juana Ringeling comenzó relatando que “empezó el otoño. Yo me compré un traje baño rojo. Quizá para sentirme poderosa. Aunque recién parida a veces me siento súper poderosa. Que capacidad increíble que tenemos las mujeres. Pero me compré un traje baño rojo, el color con más alta frecuencia, quizá para sentirme atractiva… no es fácil volver a encontrarse”.

“Me pillan los llantos mientras manejo...”

Luego añadió que “hago pociones de bruja que perfuman la casa y con un poco de miel se la lleva Aurelio en su botella azul dentro de su mochila negra, cada mañana… me compré un traje baño rojo quizá para no sentirme derrotada y es que a veces me siento derrotada; me pillan los llantos mientras manejo, lavando la loza y claro; en la ducha, ahí todas las aguas se mezclan”.

Juana Ringeling incluso habló de su alergia -imagen que también mostró-, apuntando en su escrito que “las mañanas se suceden y llega la bruma que alimenta los árboles y yo respiro y me digo a mi misma que no debo mirar tanto el celular que la vida es tan bella aquí mismito, que con un poco de música parece siempre una película. Me compré un trajebaño rojo como mi alergia, roja. Mi cara roja y descamada. Ja des cama da. Sin cama. Sin descanso ja ya estoy desvariando y es que la falta de sueño bue todo lo va afectando. Me compré un traje baño rojo, rojo, palpitante quizá para ver si se alivia el corazón”.

La publicación en pocos minutos se llenó de “me gusta”, mientras que también recibió varios comentarios de apoyo y comprensión por lo que está viviendo la cantante y actriz, y que probablemente refleja lo que muchas mujeres sienten o han sentido al convertirse en madres.

