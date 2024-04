Antonia Santa María llena de ternura las redes sociales con desconocida foto de su hija menor

Este jueves 11 de abril es un día muy especial para Antonia Santa María. Su hija menor, Clara, celebra su cumpleaños número cinco.

Es por ello que la actriz decidió publicar una fotografía de su retoña, de cuando era una pequeña bebé, en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la protagonista de la teleserie “La chúcara” recién en febrero de este año entró al mundo de las redes sociales, por lo que aún no ha posteado profusamente registros personales.

“A veces es mejor mirar y escuchar”

“Mi guagua hermosa que llegó a iluminarlo todo hace 5 años. Clara. Claruchi. Te amo”, acompañó en la imagen del recuerdo.

“Gracias por enseñarnos que a veces es mejor mirar y escuchar. Feliz vuelta al sol, mi ‘bebé’”, añadió Antonia.

Sus fans no dejaron pasar la oportunidad de comentar la tierna foto. “Qué linda foto”; “Felicidades a Clara hermosa”; “Una hermosura”, son sólo algunas de las reacciones.

Hace un mes atrás la intérprete comentó acerca de su entrada tardía a las redes sociales. “Debuté en las redes sociales, fue una novedad, me resistí (...) pero sabes que llevo como dos semanas y me lo he pasado bien”, confesó.

Asimismo, valoró que “ha sido bonito conectarse con la gente (...) al no estar en televisión, me di cuenta de que cuando una está grabando está todo el rato en contacto con el público”.

En esa misma intancia, Antonia fue consultada respecto a su distancia con el trabajo en teleseries, ante lo cual señaló que “estoy desligada porque llevo mucho rato fuera de ellas”.

“Es mi visión, pero siempre he sentido como que voy a volver, pero no sé cuándo ocurra. Todavía no ha ocurrido, pero va a suceder”, agregó.

No obstante, la artista reconoció guardar “un recuerdo muy positivo” de esa época trabajando para la pantalla chica.

“Eran años distintos, yo no era mamá, tenía otras cosas, me costaba más hacer teatro”, explicó.