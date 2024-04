“¿No hacen nada? “: Marcela Vacarezza deja la “zamba canuta” con reclamo por crimen de teniente Sánchez

Bastó un muy breve comentario en redes sociales de Marcela Vacarezza para que arreciara una marejada de indignadas reacciones.

La expresentadora de televisión manifestó sus personales apreciaciones acerca del crimen del teniente de Caranineros Emmanuel Sánchez, quien fue asesinado tras repeler un asalto perpretrado por un grupo de venezolanos en la comuna de Quinta Normal, a través de su cuenta de la plataforma X.

“Asesinan y asesinan a carabineros y NO pasa nada”, reclamó la psicóloga.

“Siempre los mismos discursos y todo sigue igual. Hasta cuándo!”, agrega.

“¿Que quieres que pase?”

Como era de esperar, la esposa de Rafael Araneda fue objeto de todo tipo de comentarios en respuesta a sus palabras.

¿No pasó nada? Los apresaron en tiempo record. Quién te prometa que no asesinarán jamás a un policía en Chile te miente”, “Un delincuente muerto, los sospechosos detenidos en menos de 1 día, ya formalizados, que quieres que pase??? Que los cuelguen en plaza de armas?”, “¿No hacen nada? Te falta información Marcela. Ya detuvieron a la mayor parte de delincuentes y están siendo procesados por los tribunales. No te gusta que los procesen? Eso es distinto. Sin defensa no hay justicia dicen los abogados y la justicia en general” y “En Chile murieron 8 carabineros en 2023, durante el mismo año hubo 101 femicidios y más de 300 frustrados. Se podría decir que aún NO pasa nada que frene los femicidios. Ojalá te importara lo mismo y también supiéramos hasta cuando. Para mi al menos la prioridad está clara”, son sólo algunas de las reacciones.

Cabe señalar que este jueves fueron formalizados tres de los cinco delincuentes de origen venezolano involucrados en el homicidio del teniente Sánchez. Uno de ellos aún permanece prófugo y otro murió abatido durante la balacera en que asesinaron al carabineros.

El crimen de Emmanuel Sánchez ha conmocionado a la opinión pública chilena y desatado una serie de reacciones en el mundo político y en la opinión pública en general.