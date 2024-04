“Gritaba ‘wena Zalo Reyes’”: Joven entregó detalles del “jugo del año” en matrimonio de amiga

La frase ´para qué me invitan si saben cómo me pongo´, le viene como anillo al dedo a la joven de La Serena que se hizo famosa este fin de semana, tras compartir en redes sociales “el jugo de su vida”, durante el matrimonio de una amiga. O examiga, más bien.

Ahora, tras viralizarse la historia y recibir la respuesta de la afectada- quien la instó a no culparla de haberla echado, ni hablar de ella, sino se verían en tribunales- Alicia explicó el contexto de su día como mal portada, bebiendo en exceso.

“Yo soy de La Serena, mi amiga se casó en Talagante el 1 de febrero. Viajamos, me invitó a mí, a mi mejor amigo, y mi mejor amigo fue con su pareja... La celebración empezó, mi amiga dijo ‘no se curen tan pronto’ y nos pidió que no nos curáramos antes del baile, pero se nos pasaron las copas. Estábamos copeteados”, contó en un video en Tik Tok.

Tras ello, reconoció que durante la fiesta “estábamos dando mucho jugo” y comenzó a gritarle a un hombre adulto mayor que subió a cantar al escenario, sin saber que era el padre del novio.

Alicia compartió video de la boda

“Estaba demasiado jugosa. Éramos la única mesa donde estábamos todos parados... Yo igual me pasé, gritaba gaviota, ‘wena Zalo Reyes y cosas así’, estaba muy curada”, reconoció.

Además, reveló que se le cayó un vaso de vidrio al suelo y se cortó, puesto que andaba sin zapatos. Producto de ello, le colocaron un guante en el pie.

“Empezamos a bailar, se me hicieron tira los zapatos y yo tenía el típico vaso de piscola y mi amigo me pasa a llevar y se cae al suelo. Ahí mi amiga viene y me dice ´cálmate, estás dando mucho jugo’”.

Finalmente, aclaró que el golpe en el ojo que tenía en el primer video, se lo hizo sin saber con qué y que decidió irse por su propia cuenta, no porque la hayan echado.

“Pido disculpas públicas, decidí irme, nadie me echó. De hecho decían que no nos fuéramos porque era peligroso”, mostrando un video donde quedaron en panne, y fueron llevados por unos trabajadores del matrimonio hasta Santiago.

“Lo del ojo, no sé con qué me pegué. Esa es la historia, no saqué de contexto nada, los novios no me pegaron, yo me pegué el show de la vida. Lo tomado y la bailado no me lo quita nadie. Subí el video porque la hueá está chistosa, perdón a los novios”, reiteró.