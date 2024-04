“Nada es más fuerte que yo”: María José Prieto hace nueva reflexión en redes sociales en medio de querella por abuso sexual a Cristián Campos

En medio de un difícil momento familiar debido a la denuncia y querella por presunto abuso sexual de su esposo -el también actor Cristián Campos-, presentada por Raffaella di Girolamo, la actriz María José Prieto intenta seguir adelante con su vida de influencer en redes sociales, publicando imágenes de productos tal como lo hacía antes de que se conociera públicamente la acusación hacia su marido.

Así, durante las últimas horas, Prieto publicó una publicidad en su cuenta de Instagram, aprovechando de hacer una profunda reflexión sobre lo que ha aprendido con la meditación y cómo enfrenta los momentos difíciles.

“Soy yo quien decide cómo vivir...”

“En la meditación he aprendido, y sigo aprendiendo, que nada es más fuerte que yo si no me apego a ello”, partió escribiendo María José Prieto en su publicación, agregando que “por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran, las tentaciones me tientan”.

Luego añadó que “una vez tocada o infectada o tentada soy yo quien decide cómo vivir esa caricia o esa bofetada y como reaccionar a ese virus o a esa corriente…”

La actriz hizo esta publicación en medio del escándalo que se ha generado por la denuncia a Cristián Campos, situación por la cual no se ha pronunciado directamente en público, y si bien en un momento apoyó la carta enviada por la familia de su esposo a través de su publicación en Instagram, luego la borró sin mayores explicaciones.

En medio de esta difícil situación, Prieto además optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram, luego que recibiera una serie de mensajes desagradables apuntando a su marido, mientras que ha hecho una serie de publicaciones con reflexiones que se pueden atribuir a lo que vive.

Sin embargo, María José Prieto no ha hablado directamente de la querella presentada por Raffaella di Girolamo, hija de la exesposa de Cristián Campos, la también actriz Claudia di Girolamo, por abusos sexuales que se habrían producido cuando la denunciante tenía entre 13 y 16 años.