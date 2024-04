“¡Qué vacunazo me metiste!”: El chistoso reclamo de Nico Solabarrieta en contra de Pamela Díaz

El ingenio y la camaradería se unieron en las redes sociales cuando Nicolás Solabarrieta, reconocido por su sentido del humor, lanzó un divertido reclamo dirigido a Pamela Díaz, tras una situación inesperada protagonizada por el influencer y el español Fabio Agostini.

Todo comenzó cuando Agostini, amigo cercano de Díaz, extendió una invitación a Solabarrieta para entrenar durante la tarde del domingo. A primera vista, la propuesta parecía inocente, considerando la afición al deporte del influencer. Sin embargo, la sorpresa llegó al descubrir el lugar de entrenamiento: la comuna de San José de Maipo.

A través de sus historias de Instagram, Solabarrieta compartió su desconcierto con sus seguidores: “Bueno, ahora entenderán, mi gente, por qué nunca quiero venir a entrenar con Fabio”. Expresó su asombro y cierta molestia al descubrir que Agostini lo había convocado a entrenar en el Cajón del Maipo, una locación considerablemente distante de su zona habitual de entrenamiento.

“Me quieren traer al Cajón del Maipo”

“Se puede entrenar en Providencia, en Ñuñoa, en Las Condes, en todos lados, pero me quiere traer al Cajón del Maipo”, bromeó Solabarrieta con su característico sentido del humor.

El influencer no desaprovechó la oportunidad de etiquetar a Díaz en su publicación, escribiendo: “¡Qué vacunazo me metiste, Pamela Díaz!”. Este comentario no pasó desapercibido, pues Díaz lo compartió en su propia cuenta, añadiendo: “Gracias, amigo, eso es mi Nico”, acompañado de risueños emojis, dando cuenta de la cada vez más cercana amistad entre estas figuras del reality Tierra Brava, programa en el que se conocieron.

La interacción entre Solabarrieta y Díaz no solo generó risas entre sus seguidores, sino que también evidenció la buena relación y complicidad que existe entre ellos, reafirmando que el humor es una parte esencial de sus interacciones en las redes sociales y al parecer también en la vida real.