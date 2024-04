“Han sido meses angustiantes”: Daniela Nicolás confirmó que está luchando contra un cáncer

La reconocida actriz Daniela Nicolás utilizó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y compartir con sus seguidores una difícil noticia: ha sido diagnosticada con cáncer. En un emotivo mensaje, la artista reveló que ha estado enfrentando esta enfermedad en privado durante varios meses.

“No había querido compartirlo porque no me sentía preparada, no me siento preparada para conversar sobre este tema”, comenzó diciendo Daniela en su publicación.

Además, describió los últimos meses como difíciles y angustiantes, revelando que ha estado en reposo durante un tiempo.

“Han sido unos meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes (...) Estoy en reposo hace harto rato. La verdad es que no quería que se supiera. Aquí estamos en la casa, cuidándome. Aprovechar de agradecer a mis amigos, familia y a los que han estado preocupados por mí”, expresó sin revelar muchos detalles de su enfermedad.

¿Por qué lo contó?

Daniela decidió hacer pública su situación después de que la periodista Cecilia Gutiérrez informara en su pódcast sobre el diagnóstico de Daniela. La comunicadora reveló que la actriz fue diagnosticada con un cáncer de cuello uterino, específicamente un carcinoma in situ.

En su mensaje, la actriz también reconoció que muchas de las fotos y videos que había compartido en redes sociales eran parte de una “mentira”, ya que no quería que se supiera sobre su enfermedad. Sin embargo, sintió que era momento de ser honesta con sus seguidores y agradeció el apoyo de sus amigos y familiares durante este difícil período.

La actriz confesó que ha estado en tratamiento contra el cáncer desde hace varios meses y está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el tumor ha sido completamente extirpado.

Este valiente acto de compartir su experiencia ha conmovido a sus seguidores, quienes han inundado su publicación con mensajes de apoyo y amor. Aunque enfrenta una batalla difícil, Daniela Nicolás demuestra fuerza y determinación al enfrentar esta situación con coraje y transparencia.