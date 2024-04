“Porto Discriminatorio”: Cibernautas arremeten contra grupo axé por excluir a Indio de su regreso

Indignación causó en redes sociales la decisión de no convocar a un integrante del elenco original de Porto Seguro en su regreso a la vida artística en Chile.

En efecto, de acuerdo a lo señalado por Luis Sandoval en “Que te lo digo”, la producción solicitó al grupo axé que no lo sumaran a esta nueva edición porque “no tenía la misma imagen de antaño”. La agrupación volvería, entonces, con Vivi Rodríguez, Paloma Fiuza, Fabrizio y Thiago. El excluido es Indio.

Ante esta decisión, Indio habría estallado en ira. Según el periodista, “él sintió que Vivi no lo habría defendido, este hombre bloqueó a Vivi de las redes sociales, dejó de seguir a otro de los integrantes...”.

¿Dónde quedó el compañerismo?

Y los cibernautas no quedaron indiferentes ante este hecho, reaccionado con comentarios que fustigan la falta de compañerismo de los integrantes de Porto Seguro, acusan discriminación y también arremeten en contra de Vivi, en particular, tratándola incluso de “gordofóbica”.

“Supongo que al Indio. La última vez que lo vi, yo parecía niño de África”; “No creo que sea por eso , Indio es deportista, es un tipo grande, pero no gordo, deben tener otros motivos para no participar”; “Qué lata , ella tan metida en la religión y dónde quedó el compañerismo, qué lata, Indio es y será del grupo”; “Qué feo que estén dejando a fuera a integrantes del grupo”; “Ya pero Porto Seguro sin él no es porto seguro jajajaj si Fabricio no tiene naaaaaa que ver ahi”; “Como dejan afuera a Indio, él le da el toque playero”; “Mala onda igual, debieron darle la chance que sea, Porto Discriminatorio”; “Que esté fuera de forma lo hace más atractivo po, y no por mino si no que porque nos representa”; “Pero no esta gordo.... Quizá fue solo por feeling...” y “Eso es ser gordofobica”, son el tipo de reacciones a la noticia.