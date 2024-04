“Depende de cuantos delitos cometas”: Daniela Aránguiz expone íntimos mails con Jorge Valdivia en medio de lío judicial

Como lo prometido es deuda y luego de haber advertido que expondría los correos electrónicos que se enviaba con Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz cumplió y exhibió esta mañana un nuevo pantallazo de los mensajes que se escribía con su ex pareja, el tema es que al parecer -según dijo ella- estos también podrían haber sido escritos por Maite Orsini.

El tema es complejo, porque la diputada apareció también ayer anunciando una demanda por injurias y calumnias en contra de Aránguiz y mostró un par de mails donde la ex Mekano la insultaba por estar con su marido.

Luego de ver esto, fue Daniela quien utilizó sus historias de Instagram para contar que en realidad hay “muchas cosas que no se saben” y aunque reconoció que ella había mandando esas letras, aseguró que lo hizo al mail de su ex marido y no al de Orsini.

En resumen, Aránguiz pensó que estaba hablando con Jorge, pero cuando se percató que su forma de responder no era la misma, se dio cuenta que quien podría estar hablándole era Orsini, de ahí su dura respuesta donde la menciona con fuertes groserías y por la cual volvió a reconocer que “tengo la pura cara de cuica”.

¿Pero es Maite o Jorge?

En concreto, durante esta mañana subió el pantallazó de un mail que parece ser una conversación entre ella y Jorge, donde este (o Maite haciéndose pasar por él) la amaneza diciéndole que toda la plata que él se ganó es de él y no será de ella después de que se separen oficialmente.

“Daniela, sigue amenazándome y yo seguiré defendiéndome, voy a seguir pagando abogados con la plata que yo gané y que dices que es de ambos . Mientras más me insultes, menos plata va a quedar en la sociedad, y si lo que importa es la plata para el futuro de mis hijos, bueno que sepas que ese futuro depende de cuántos delitos cometas”, le habría escrito Jorge Valdivia por lo que se puede ver en el pantallazo del mail que publicó Daniela Aránguiz.

Luego se puede ver una respuesta de Daniela donde evidencia que dudaba de la persona que le estaba escribiendo: “Pero ¿es Maite o Jorge?, me llama la atención lo poco hombre que puedes llegar a ser para mostrarle los mensajes de tu ex esposa a para que los use en mi contra...”, dice parte de la respuesta de la actual panelista de Sígueme en TV+.