“Hice todo este llanto por nara”: fanáticos se fueron con todo contra Mega tras ver el esperado final de “Generación 98″ y llenaron de memes las redes

Durante la noche de este lunes 22 de abril, Mega emitirá el esperado final de su exitosa teleserie nocturna, “Generación 98″, aunque muchos afortunados -o quizá no tanto dados los comentarios- ya pudieron acceder al contenido a través de la plataforma de pago del canal privado, Mega Go.

Es que la historia protagonizada por los siete compañeros del colegio Saint Williams que se reencuentran a 25 años de haber salido del establecimiento y que caen “redonditos” en la estafa planeada por el “Chico” Olmedo (interpretado por Gabriel Cañas), quien busca vengarse por todo el bullying que le hicieron vivir en la época escolar.

Así, luego de 179 capítulos, en los que se pudo observar de todo; desde candentes escenas eróticas hasta engaños, infidelidades, problemas de dinero y varias muertes, la historia llegará a su fin.

"El más penca de la historia..."

Una de las cosas que se han podido ver en los adelantos emitidos por Mega, es que el Chico Olmedo, tras ser trasladado a Colina 1, logra escapar de la justicia y en las escenas finales aparece nada menos que en Dubái, ofreciendo a un grupo de hombres la oportunidad de “ser millonarios”, tal como lo hizo con sus excompañeros del colegio en el primer capítulo de “Generación 98″.

Pero eso no es todo, ya que algunas partes de la historia no terminan de cerrar bien para muchos usuarios de redes sociales que ya vieron el último capítulo y que no se guardaron nada contra los guionistas de la producción -encabezados por Pablo Illanes- por el final que consideraron “fome” y sin mucha gracia.

De esta manera, usando el hashtag “Generación 98″ en X (exTwitter), algunos señalaron cosas como “¿Cómo pueden hacer una teleserie buena como #Generación98 y darle un final tan ordinario? ¡Qué me devuelvan las horas perdidas!”, “kiieeeehhhh...y ese fue el final???? El peor final de la historia mundial de las teleseries”, “Claramente los estafados somos nosotros los estúpidos que vimos esto creyendo que tendría un final pulento jajajajajaja te odiamos guionista”, “Hice todo este llanto por nara” y “La verdadera estafa fue este final, el más penca de la historia. Fin del comunicado” fueron algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales tras el fin de la ficción.

