La difícil pérdida que enluta a Laura Prieto: “Cuántos momentos negra mía, descansa en paz”

Este fin de semana la rostro de la TV, Laura Prieto, sorprendió a sus seguidores con una dolorosa noticia. A través de sus redes sociales, la uruguaya compartió que un miembro de su familia falleció este domingo. Se trata de su perrita Abril, a quien le escribió una emotiva dedicatoria en Instagram, acompañada de algunas imágenes con su adorada pug.

Hace algún tiempo, Prieto había hecho público que su perrita estaba sufriendo problemas de salud, incluso pasó por una compleja cirugía, por lo que en una ocasión llegó a necesitar donaciones de sangre para su recuperación.

“Cuántos momentos negra mía, descansa en paz mi amor”, escribió Laura en el post, donde incorporó una serie de imágenes de diferentes momentos junto a su regalona.

Incluso, este lunes, Prieto volvió a referirse a la triste pérdida de su perrita. “La verdad yo he sido muy transparente con ustedes. No estoy pasándola bien, pero la muerte de Abril, mi perra, me caló hondo. Abril no era solo una perra, Abril apareció en mi vida cuando comencé con episodios de depresión y se convirtió en mi perra de apoyo”, dio a conocer la modelo.

“Hoy siento que parte de mi se fue con ella. El dolor que siento es desgarrador”, añadió, para luego lanzar una dura crítica y reflexión en torno al negocio de algunas veterinarias.

“Abril comenzó con problemas de salud hace tres meses atrás. Ahí pude ver el negocio de las veterinarias (de algunas, no todas). Yo que trabajo en un programa de mascotas, me he dado cuenta de los problemas que sufren los amigos de 4 patas. Uno de esos son los precios que ponen algunas clínicas veterinarias”, lanzó la presentadora de TV.

“Te ponen emocionalmente entre la espada y la pared. Si no puedes pagar te vas humillado de ese lugar. Gasté mucho dinero en tratar de salvar a mi perra y mi Abril hoy no está conmigo. Yo podría hacerme cargo, pero hoy me imagino que hay gente que quizás no puede y pierden miembros de su familia por no tener recursos”, señaló la uruguaya.