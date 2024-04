“Qué linda, qué tierna, la amo...”: Carla Jara se emocionó con el mensaje en el que la propia Karol G la mencionó

“Qué linda, qué tierna, la amo, yo la amo, la amo”, es parte de la emocionante reacción que tuvo la influencer y escritora de libros infantiles, Carla Jara, al ver el mensaje que publicó en sus historias de Instagram Karol G.

La cantante colombiana, que presentó tres conciertos en el Estadio Nacional la semana pasada, vio el video en TikTok donde Carla Jara ve por videollamada una de las canciones. “¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman”, expresó la cantante mientras se escuchaban los vítores y gritos de apoyo de la multitud presente en el concierto. “¡Carlita te amamos!”, se escucha de fondo.

La emotiva reacción de Carla Jara

Así, a través de sus historias de Instagram, Carla Jara volvió a declararle su amor total a Karol G, reiterando que no pudo asistir a los conciertos porque no alcanzó a comprar entradas -las que se agotaron rápidamente para las tres fechas-.

“Acabo de llegar a mi casa, he estado todo el día haciendo cosas, estoy recién almorzando de hecho, y ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir”, comentó Carla Jara visiblemente emocionada con este sorpresivo mensaje.

A lo anterior, agregó que “me manda un mensaje muy lindo, así que nada, estoy en llamas lo voy a ver ahora y se los comparto para que ustedes también lo puedan ver, qué linda, quñé tierna, la amo, yo la amo, la amo”, cerró diciendo la bichota Carla Jara.

La exchica Mekano ha pasado complejos días luego que ella misma revelara las razones tras el término de su matrimonio con Francisco Kaminski, y los mensajes que recibió su ahora exmarido de parte de Camila Andrade.