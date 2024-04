Cathy Barriga se desahoga tras nuevo revés judicial: “Yo trabajé de corazón”

En una mañana cargada de tensiones legales, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se presentó en el Centro de Justicia para la revisión de las medidas cautelares impuestas por su situación judicial. Recordemos que Barriga se encuentra bajo arresto domiciliario total en el marco de una investigación por fraude al Fisco y apropiación indebida.

Según informes de La Tercera PM, el abogado de Barriga solicitó al tribunal el arresto domiciliario nocturno, argumentando arraigo familiar y la condición de persona pública de su clienta, quien ya no ejerce cargo público. Además, solicitó que Barriga pudiera asistir a terapia con su hijo todos los viernes, una petición que fue finalmente acogida por el tribunal.

Al término de la audiencia, Cathy Barriga accedió a conversar con los periodistas presentes manifestando que cumple con las medidas cautelares impuestas, pero enfatizando en su inocencia como persona natural. Barriga también señaló que la querella en su contra fue presentada durante la campaña electoral por el entonces alcalde Tomás Vodanovic, y que está dispuesta a demostrar su inocencia durante el proceso de investigación.

“yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada a una familia política, me invitaron a participar en ello. Trabajé con el corazón y seguiré defendiéndome como lo he hecho siempre. Nada más”, partió diciendo como parte de su desahogo.

“Yo estoy junto a mis niños. Lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor. Y finalmente, bueno, espero que esto se desarrolle de la manera más pronta posible”, explicó.

La exalcaldesa expresó su tranquilidad frente a las acusaciones y lamentó el daño que esta situación ha causado a su vida y la de su familia. Destacó la importancia de retomar las terapias para su hijo menor, suspendidas durante casi cuatro meses debido a la situación judicial.

La otra solicitud rechazada

Recordemos que en febrero de este año, Cathy Barriga solicitó eliminar su arresto domiciliario, pero su petición no tuvo una respuesta positiva por parte del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

La idea de la exalcaldesa, según dijo su defensa, era viajar hasta El Quisco para estar junto a su hijo, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a sesiones de hipoterapia. Sin embargo, rechazaron su solicitud momento en que realizó una sentida reflexión también en su Instagram