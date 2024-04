“Con quien hable está con miedo”: Cristián Riquelme manifiesta temor tras muerte de carabineros en Cañete

Al igual que Cecilia Bolocco, Priscilla Vargas y otras personalidades, el actor Cristián Riquelme también se manifestó respecto a la ola de violencia que afecta al país y que ha provocado los homicidios de cuatro carabineros en las últimas semanas. Uno, acribillado por delincuentes extranjeros y tres en una emboscada en Cañete el pasado fin de semana.

A raíz de esto, manifestó que el atentado fue “la gota que rebalsó el vaso” y reconoció que todos sus cercanos se sienten atemorizados con la inseguridad. Así lo escribió en su cuenta de Instagram, junto a una bandera chilena en blanco y negro.

“Imposible quedar indiferente. Tres familias destruidas, hijos que crecerán sin su padre. Viudas llorando a sus maridos. Amo a mi país, sus costumbres y su gente. Pero con quien hable está con miedo, y con algo que contar; un vecino, un colega, un familiar que ha sido víctima de algún caso de violencia o de robo. Es una amenaza constante, reiterada, presente y cercana”, lamentó.

“Un amigo director baleado, un colega asaltado, un amigo lleva dos portonazos. En todo Chile, a todo horario y en cualquier momento. Ya no es “ojala no me toque” es: ‘Saca un número´. Lo de ayer es la gota que rebalsa el vaso. No más condolencias, no más querellas, no más peleas políticas. Todos queremos trabajar, vivir y soñar en PAZ. Mis abrazos a las familias por su pérdida y a Carabineros por el difícil momento”, pidió el también animador.

Enojo de Cecilia Bolocco

“Dolor, frustración, rabia….BASTA YA. Me sumo consternada con fuerza e indignación al clamor agónico de los familiares de nuestros nuevos mártires de carabineros y exijo al gobierno acciones concretas e inmediatas para detener el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país”, comentó la exanimadora de televisión en su cuenta personal.

Posteriormente, Bolocco expresó su “eterno agradecimiento a Carabineros de Chile por su invaluable, constante y patriótica labor”.

Finalmente, le mandó un mensaje a los cercanos de los mártires: “Mis más profundas condolencias a los familiares de las víctimas de este deleznable crimen al corazón de Chile”, cerró la exanimadora del Festival de Viña.