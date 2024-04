“¡Qué viva el amor, que vivan los novios!”: Carla Jara compartió tiernos registros del matrimonio de Maly Jorquiera y Sergio Freire

Durante este fin de semana se llevó a cabo el matrimonio de Maly Jorquiera y Sergio Freire, y entre los invitados se encontraba Carla Jara, quien compartió algunos registros de lo que fue la romántica ceremonia de los comediantes.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica “Mekano” publicó algunas imágenes junto a la novia, con quien la podemos ver abrazadas. Asimismo, aprovechó de sacarse fotos con algunos de los invitados, entre ellos Pamela Leiva y Rodrigo Salinas.

Aunque eso no fue todo, puesto que Jara también aprovechó el post de la plataforma para dedicarle unas tiernas palabras a los tortolitos.

“Ayer se casó mi amiga hermosa @malyjorquiera y @wenafreire , fue todo tan lindo y romántico”, aseguró de entrada Carla.

“¡Qué viva el amor, que vivan los novios! Los adoro amiguitos, que sean siempre, siempre muy felices junto a Luquitas!”, les deseó la influencer y escritora, mencionando al retoño que tienen los humoristas.

Las recientes polémicas de la chica Mekano

Cabe recordar que Carla Jara ha sido titular de diversos medios durante estos días, esto luego de su polémico quiebre con Francisco Kaminski, quien le habría sido infiel tras 10 años de relación.

“Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes. Era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar toda la vida. lo amaba y siempre lo respeté, me preocupe que estuviera bien. El 25 de marzo cumplíamos 11 años juntos... pero a todos le he dicho que voy a salir adelante con mi hijo y así va ser”, fueron algunas de las palabras de la exchica “Mekano” luego de que su ahora expareja diera a conocer que decidieron poner fin a su relación.

En esa misma declaración, aseguró que el término se dio a causa de una tercera persona y en este caso sería Camila Andrade, quien actualmente mantiene una relación con Kaminski.