Tribunal otorga permiso a Cathy Barriga para acompañar a su hijo a terapia: “Estoy contenta”

“Es lo más importante”, señaló Cathy Barriga a través de sus redes social, al confirmar que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago le otorgó el permiso para acompañar a su hijo a terapia y, de esta forma, interrumpir momentáneamente la medida cautelar de arresto domiciliario total.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la exalcaldesa de Maipú se encuentra en esa situación tras ser formalizada por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco.

Recomendado

Este lunes el mencionado tribunal revisó la solicitud del abogado de Barriga, tendiente a cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario nocturno. La instancia legal rechazó la petición de la exjefa comunal, según consigna Página 7.

No obstante, a Cathy Barriga se le permitió el beneficio de acompañar a su hijo a las sesiones de hipoterapia.

“Hay mucha gente que vive situaciones injustas”

Cabe recordar que el menor de edad posee un diagnóstico dentro del Trastorno Espectro Autista.

“Dentro de todo lo que significa esto, estoy contenta, porque me autorizaron a salir a las terapias con Romeo, que es lo más importante, y lo que más necesito hoy”, manifestó la exalcaldesa.

“Gracias por toda la energía que siempre me están entregando (...) Es lindo ver cómo muchos me escriben, porque finalmente hay mucha gente que vive situaciones injustas, no solamente relativas a la justicia, sino que en la vida”, consideró Barriga.

A continuación, la exjefa comunal de Maipú entregó su testimonio y reflexión acerca del diagnóstico de su hijo.

“Las familias de niños TEAS sabemos la necesidad de sus terapias y los momentos que vivimos. Hay días buenos y no tan buenos. Un día a la vez y mucho amor”, indicó Cathy Barriga.

Cabe señalar que durante la jornada de este lunes por la mañana, la exalcaldesa expresó sus descargos por el rechazo al cambio de medida cautelar que le afecta, por parte del Tribunal, así como del proceso judicial, en términos generales.

“Yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada a una familia política, me invitaron a participar en ello. Trabajé con el corazón y seguiré defendiéndome como lo he hecho siempre. Nada más”, indicó sobre su causa en la justicia.