“Hay varias contradicciones”: Abogado de Raffaella di Girolamo cuestiona entrevista de Cristián Campos

Tras la entrevista realizada por Cristián Campos al medio La Tercera el pasado fin de semana -reiterando su inocencia por las acusaciones de abuso sexual que la hija de Claudia di Girolamo, Raffaella, interpuso en su contra- el abogado querellante Juan Pablo Hermosilla cuestionó las palabras del actor, asegurando que hay “contradicciones”.

PUBLICIDAD

Además, en conversación con CHV Noticias, dio cuenta de un fenómeno que se repite en las personas, de salir a dar declaraciones de manera “estridente”, quizás recordando el caso de Marco Antonio López, Parived, cuando dio una entrevista con cámara al mismo diario.

Recomendado

“Es lo habitual en estos casos que las personas, no sé por qué se instauró esa tendencia, salgan con cierta estridencia a decir que ‘soy inocente’”, cuestionó Hermosilla.

Tras ello, aseguró que hay contradicciones en su declaración y que varias preguntas se deberán responder durante el juicio.

“Hay varias contradicciones en las cosas que él dice. Por una parte dice que está informado de todo esto en detalle hace mucho tiempo atrás y, por otro lado, cuando se entera de esto dice que ‘no sabe de qué se trata. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que hay que esclarecer judicialmente: Cuándo se entera, cómo se entera y muy importante, cómo reacciona él cuando se entera”, explicó.

Además, otro punto que le llamó la atención, fue la supuesta “falta de empatía” que tendría Campos con el caso y su familia.

“A mí me llama la atención cierta falta de empatía de parte de él con sus hijos, con la situación. Aquí pasaron cosas graves claramente. Si no hubieran pasado cosas graves no se entiende que se hubiera hecho esto. Aquí siempre hay dos víctimas en estos delitos: la persona que sufre el impacto directo de un abuso y un impacto de mucho dolor y difícil de entender que es del entorno familiar. Y, aquí, el impacto ha sido devastador”.

“No lo voy a poder encarcelar”

Finalmente, a pesar que producto de la ley, al comprobarse los hechos denunciados no habrá sanción de cárcel para el actor, el abogado lo que espera es que la justicia acredite la acusación.

“No lo voy a poder encarcelar, pero cómo no va a ser sanador de investigue un juez y diga ‘esto fue cierto’ (...) y frente a eso obtengo la mayor de las satisfacciones que puede aspirar una persona dañada, que es reconocerle la calidad de víctima”, sentenció Hermosilla.