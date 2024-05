“Estoy despertando de un gran sueño”: Cancamusa publica emotivo mensaje tras históricos conciertos de Los Bunkers en el Estadio Nacional

Varios días después del histórico cierre de la gira “Ven Aquí” de Los Bunkers en el Estadio Nacional, la música y baterista Cancamusa -que reemplazó en ese instrumento a Mauricio Basualto-, usó su cuenta en Instagram para agradecer y publicar un emotivo mensaje donde da cuenta de sus sensaciones al término de la gira en la que compartió escenario con la banda oriunda de Concepción.

La publicación además agregó varias imágenes, entre las que está un especial mensaje que le dejó la banda tras los conciertos en el Estadio Nacional, donde entre otras cosas indicaron que “sería bueno que supieras que contar con tu talento y amistad es una bendición gigante para la historia de este grupo”.

En ese sentido, Natalia Pérez Peralta -nombre real de Cancamusa- se extendió señalando que “estoy despertando de un gran sueño. Una hermosa historia de la que he sido parte en este último tiempo. @losbunkersoficial una vez más, gracias por confiar en mí Francis, Mauri, Gonza y Álvaro, qué lindo ha sido acompañarlos y prepararnos para un desafío tan especial”, comenzó escribiendo.

Cancamusa: “Me siento profundamente emocionada”

Así, añadió que “me siento profundamente emocionada y agradecida de haber sido la encargada de llevar el pulso de un corazón masivo. Un corazón que se congregó para cantar a todo pulmón y que se consagró en la historia de la música chilena. Soy afortunada de ser parte de un equipo maravillosamente profesional, que observa y dedica tiempo a cada detalle (...) Suceden cosas cuando tocamos juntos y eso genera una pasión especial por mi instrumento”.

La música que también es cantante y tiene su carrera solista, agregó en su mensaje que “sé que estoy sosteniendo desde atrás canciones poderosas que hoy son parte de la historia de un país que se ha identificado. Y eso para mí, como música, es de las cosas más preciadas que me ha tocado vivir. No he inventado nada, simplemente estoy interpretando con el mayor respeto y amor las baterías de Mauro y Los Bunkers”.

Finalmente, Cancamusa también tuvo palabras para agradecer al público y dar cuenta de sus próximos proyectos.

“Gracias por la energía que me han regalado en estos meses en Chile. Por su cariño cuando nos encontramos en la calle, sus mensajes, por sus etiquetas y menciones. Anhelo transformar todo ese amor en ideas y música, ha sido muy inspirador. Continúo mi viaje y en este tiempo estaré trabajando y compartiendo canciones. Nos vemos pronto, recuerden que soy de aquí y que regreso en agosto a Chile a tocar mi música”, puntualizó la baterista.

Revisa aquí el mensaje de Cancamusa en Instagram: