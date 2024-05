Las vacaciones de ensueño de Millaray Viera junto a sus dos hijas en el Caribe

Con intención de escapar del “mundanal ruido” capitalino, Millaray Viera tomó sus maletas y junto a sus hijas emprendió unas merecidas vacaciones.

La presentadora de televisión compartió paradisíacas postales en su cuenta de Instagram, en las cuales se le ve en paisajes de ensueño junto a Julieta y Celeste.

Pese a que no entrega pormenores de su destino turístico, todo parece indicar que Millaray se encuentra en el Caribe, concretamente en México.

“Mi familia de tres está de gira. Las amo, hijas mías”, escribió la también cantante en la descripción del posteo, en cuyas imágenes se la puede apreciar relajada disfrutando del clima, la piscina y gastronomía de su lugar de hospedaje.

Asimismo, en una de sus historias de la mencionada red social, la hija de Gervasio rememoró que el nacimiento de su primogénita Julieta fue en tierras aztecas.

“Mexiquito de mi alma, solo te vengo a decir que la mejor mexicana del mundo fue hecha por mí hace 15 años. ¡De nada!”, indica en la postal, en la cual aparece la aludida y Celeste.

La travesía de Millaray por el Caribe junto a sus retoñas fue ampliamente aplaudidad por los fans de la figura del espectáculo, quienes le enviaron cariñosos mensajes.

“Qué rico poder hacer ese tipo de viajes. Que disfruten mucho”; “Las más preciosas de la vía láctea. La ‘modern family’ extrañando desde aquí. Sigan disfrutando”; “La mejor edad para disfrutar”; “Bellas las tres, qué mejor que disfrutar con las hijas. Crecen tan rápido, disfruten el presente”; “Disfrutar de las hijas es lo más lindo, bendiciones”, son sólo algunos de los comentarios.

Millaray Viera y el amor por estos días

Hace unas semanas, Millaray Viera aclaró su situación sentimental, luego de que circulara un rumor que la emparejaba con un influyente empresario.

En conversación con Lorena Capetillo y y Arantxa Bodenhöfer, Viera despejó las dudas al respecto y aclaró sin rodeos que se encuentra completamente soltera.

“Ha sido un proceso bonito, siento que me hacía falta este rato de estar soltera. Uno no lo hace consciente, pero quizá no sabía tanto estar sola”, explicó en el podcast “Fanáticas”, conducido por las actrices.