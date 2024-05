“¡Qué persona tan mentirosa!”: mamá de Carla Jara arremete contra Francisco Kaminski en Instagram tras entrevista en PH

“¡Qué persona tan mentirosa!” fue parte del escueto comentario que la mamá de Carla Jara, Lorena Cadiz, hizo en sus historias de Instagram, para comentar la entrevista que durante la noche de este domingo dio en el programa “Podemos Hablar” (PH) de Chilevisión, su ahora exyerno, Francisco Kaminski.

PUBLICIDAD

En la conversación de Kaminski con Julio César Rodríguez, que tuvo 9,9 puntos de sintonía entre las 22:34 y las 00:40 horas, el conductor de radio y televisión dio su versión sobre las razones y la forma en la que se terminó su matrimonio con la exchica Mekano.

Recomendados

Y es que si bien la madre de Carla Jara no mencionó directamente a Kaminski en su historia de Instagram, el mensaje apuntando a una “persona mentirosa” lo subió justamente cuando se emitía la comentada entrevista del exmarido de su hija en televisión, agregando: “Cómo puede haber un ser tan mentiroso”.

Mensaje mamá de Carla Jara (Instagram de Lorena Cadiz)

Carla Jara desmintió a Kaminski tras la entrevista

En tanto, luego que el conductor de La Red hiciera sus descargos en PH, asegurando entre otras cosas que no era cierto que su ahora expareja había pagado todo el viaje a Brasil -donde Carla Jara descubrió los comprometedores mensajes con Camila Andrade-, la propia exMekano usó su cuenta en Instagram para desmentirlo punto por punto.

“Me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy cómo alguien puede llegar a mentir tanto”, dijo de entrada Carla Jara en sus historias en la red social.

A lo anterior añadió, entre otras cosas que “él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara. Nunca, nunca, nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez, cuando que fuimos citados al colegio de mi hijo, en donde ni siquiera me saludó”.